Operarios durante las obras de modernización en el túnel de Gedo. Daniel Pedriza

Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67

Se investiga a dos hombres que intentaron vender en chatarrerías más de 130 kilos de aluminio y cobre, procedente del desmontaje de estas luminarias, que estaban depositadas en la autovía a la espera de ser sustituidas por otras nuevas

Mariña Álvarez

Mariña Álvarez

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:48

Comenta

Dos hombres se han llevado los focos de los túneles de la A-67 que estaban apilados en un margen de la autovía mientras operarios ... procedían a sustituirlos por otros nuevos durante las obras de modernización de estas infraestructuras anunciadas por el Ministerio de Transportes. Ahora, la Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados por un delito de hurto a los dos varones, de 40 y 31 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto.

