Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67

Dos hombres se han llevado los focos de los túneles de la A-67 que estaban apilados en un margen de la autovía mientras operarios ... procedían a sustituirlos por otros nuevos durante las obras de modernización de estas infraestructuras anunciadas por el Ministerio de Transportes. Ahora, la Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados por un delito de hurto a los dos varones, de 40 y 31 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto.

Todo ocurrió durante el segundo fin de semana de noviembre, que fue cuando la Guardia Civil recibió una denuncia por la sustracción de 250 focos en los túneles de la A-67 entre Reinosa y Cartes. Esas luminarias se habían retirado y quedaron depositadas en «lugares habilitados» en esa autovía hasta que se procediera a su traslado a otro lugar.

Las investigaciones del Equipo ROCA de Torrelavega (especializado en robos en zonas rurales) condujeron hasta dos furgonetas en las que se sospechó que podían haber estado cargando focos ese fin de semana. Los agentes averiguaron que, días después, se realizaron ventas en chatarrerías de aluminio y cobre de más de 130 kilos de estos metales, procedentes de focos que previamente habían sido desmontados.

Con los datos conseguidos se pudo constatar la identidad de dos varones, uno de ellos con más de una docena de detenciones e investigaciones principalmente por hechos delictivos contra el patrimonio, que podrían estar relacionados con estos hechos.

A finales de noviembre y una vez localizados, en dependencias de la Guardia Civil se les procedió a instruir diligencias como presuntos autores de un delito de hurto. Las investigaciones continúan porque se sospecha que pudiera haber alguna otra persona más relacionada con este robo.