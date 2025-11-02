El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Bolado, directora del Cementerio de Ciriego, al que lleva vinculada desde la década de 1990. Roberto Ruiz

María Bolado Garmilla

Directora del Cementerio de Ciriego (Santander)
«Ciriego es fiel reflejo de nuestra historia reciente, de lo más trágico y de su resurgir»

La «prioridad máxima» de María Bolado y de su equipo es prestar un buen servicio a quienes cada día acuden al cementerio, que, a su vez, es «un espacio abierto a la cultura y a la educación»

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:07

Este fin de semana de conmemoración de Todos los Santos es uno de los más señalados y multitudinarios en el cementerio de Ciriego, un enclave ... al pie del mar Cantábrico con siglo y medio de historia que funciona como una ciudad dentro de otra más grande. La ciudad de los muertos y la de los vivos están «estrechamente relacionadas», dice María Bolado Garmilla (Santander, 1966), directora del camposanto santanderino, cuyo trazado de calles, panteones, naves, criptas y parterres que conoce «como la palma de su mano».

