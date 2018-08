El PP cree que la reunión de Sánchez y Revilla fue «un paripé del que no salió ningún compromiso»

El PP ve «muy insuficiente» el balance de la reunión entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (PSOE), y el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), la califica de «paripé» y se queja de que de ella no salió «ningún compromiso, solo promesas», y tuvo más importancia la «puesta en escena y el show» del jefe del Ejecutivo regional que el contenido del encuentro.

En rueda de prensa, el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, ha opinado que Revilla, en cada una de sus visitas, también en la realizada este martes, «convierte La Moncloa en la pista de un circo» en la que importa más cómo ha llegado que las demandas de Cantabria y los compromisos sobre éstas.

«Cuando otros presidentes autonómicos visitan La Moncloa, los titulares de prensa, siempre tienen que ver con las necesidades de esa región, con sus demandas, con sus aspiraciones. Cuando Revilla asiste a La Moncloa lo que importa es cómo ha ido, si ha ido en taxi, si ha ido en coche, si ha ido en bici, si ha ido vestida de lagarterana... Lo importante no es Cantabria», ha lamentado.

Fernández ha opinado que para Revilla «lo importante» de la reunión no es plantear demandas, proyectos ,inversiones o financiación para Cantabria sino «seguir promocionando» su «personaje» y quedando como «un friki» para «garantizarse» sus apariciones en televisión.

Una reunión sin «ningún resultado»

El portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, ha afirmado que en esta reunión no salió «ningún resultado» ya que, por un parte, «lo único» que hizo Revilla es, tras dos años de «lloriqueo» y de «quejarse» del Gobierno del PP, es pedir al actual Ejecutivo socialista que mantenga las previsiones e inversiones del liderado por Mariano Rajoy y, por otra, Sánchez decía «sí a todo pero sin ningún compromiso«. «Para este viaje, no hacían falta alforjas«, ha dicho. «(Revilla) Ha ido a pedir con la boca pequeña y con la boca pequeña le han hecho promesas pero no compromisos», ha censurado Fernández.

El también diputado regional ha aludido, como ejemplo de su argumentación, al tema de la llegada de la alta velocidad a Cantabria, un asunto del que, según ha dicho, «no ha salido ninguna información nueva», ni en cuanto a plazos ni tampoco en relación a las «características» que va a tener el tren ni si éste será un AVE o de altas prestaciones.

El portavoz popular cree que en esta reunión no se ha aclarado si se va a respetar el acuerdo aprobado del Parlamento regional el pasado junio de renuncia a que el AVE llegue a Reinosa, apostando por el tren de altas prestaciones, -que salió adelante con el apoyo del PRC, entre otros partidos, y con la oposición del PP- o si se va a mantener las previsiones del Gobierno del PP y del entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de que el AVE llegara a Reinosa.

También Fernández se ha quejado de que, en la reunión, Sánchez no diera «ninguna explicación» a Revilla de los retrasos en la tramitación o ejecución de algunas inversiones, como la licitación de la obra de duplicación de la vía entre Santander y Torrelavega, que esta prevista para el pasado junio, o del inicio de las obras de los accesos al Puerto de Santander.

Además, el portavoz del PP ha censurado que, tras la reunión, no se haya dicho «ni una palabra» de otros proyectos previstos, como el tercer carril de la A-8 hasta el límite con Vizcaya, la reordenación de los espacios ferroviarios de Santander y el cubrimiento de las vías o el tramo de autovía entre Aguilar de Campoo y Burgos.

Tampoco se ha dicho, según Fernández, «ni una palabra» de la «supuesta» deuda del Estado con Cantabria que reclama Revilla por el coste de implantar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o de la financiación de la Ley de Dependencia.

Por otra parte, en cuanto a la financiación de las obras ejecutadas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla «lo único» que se ha hablado es que el Gobierno de Sánchez va a pagar los 22 millones incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, diseñado por el Ejecutivo de Rajoy y asumido por el socialista.

En este sentido, Fernández se ha preguntado por qué antes, con Rajoy, a Revilla le parecía «insuficiente» esta partida de 22 millones y ahora no o criticaba, por ejemplo, el compromiso de colaboración que hizo el Gobierno del PP con el proyecto de crear un centro logístico en el Llano de la Pasiega y decía que «no le valía» y ahora sí le vale la misma promesa de Sánchez.

«Ahora todo vale cuando está Pedro Sánchez en La Moncloa», que ha vuelto a acusar a Revilla de volver a «tirarse al suelo» cuando gobiernan los socialistas.

«Promesas» de un Gobierno «interino»

Fernández también ha censurado que otras promesas de Sánchez a Revilla respecto a algunas inversiones se hayan limitado a asegurarle que se incluirían partidas presupuestarias en propias anualidades.

Para el portavoz popular, este tipo de afirmaciones en el caso de un Gobierno «interino» como el de Sánchez significa «tanto como no prometer nada».

Y es que a su juicio, el Ejecutivo del PSOE «difícilmente va a prolongar su vida más allá de unos meses» o va a aprobar algún Presupuesto.