Sede del Icass en Santander DM

Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»

Decenas de asociaciones cántabras han visto peligrar sus programas de atención y su supervivencia por la demora del Icass en pagar 7 millones

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

«La situación era muy mala, muy tensa. Las resoluciones se hacían tarde, las exigencias estaban injustificadas... nuestra indefensión era total. A las entidades sociales ... se nos trataba como a una cuadrilla de vagos y maleantes». Así se refiere el presidente de EAPN, Jesús Castanedo, a la relación que mantenían con el departamento del Icass encargado de gestionar las subvenciones en Cantabria, y cuyo retraso en asignar los 7 millones de euros de este año ha puesto en peligro un dinero clave para la supervivencia de estas asociaciones. Hasta el punto de que, por primera vez, para asegurarse de que no se pierdan esos fondos, la dirección se ha visto obligada a quitarle las competencias a una funcionaria jefa de servicio, como adelantó El Diario Montañés.

