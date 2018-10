«El PP generó falsas expectativas y eso crea una frustración que los ciudadanos no se merecen» El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visitó ayer Santander para participar en el foro de jóvenes líderes que se celebró en La Magdalena. / Roberto Ruiz «Hacer rentable el AVE con Bilbao costaría 4.000 millones. Aspiramos a incluirlo en el Corredor Mediterráneo, a pesar de las pegas de Europa», afirma en Santander José Luis Ábalos, ministro de Fomento ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 21 octubre 2018, 19:08

José Luis Ábalos se ha convertido en una de las voces a tener más en cuenta en el Gobierno de Pedro Sánchez. Su condición de titular de Fomento, unida a la de responsable de Organización del PSOE, le convierten en principal referente político. Con 'jet lag' de su viaje a Perú, el responsable de Obras Públicas clausuró ayer en Santander el 'Global Youth Leadership Forum' (conferencia de jóvenes líderes) en el Palacio de La Magdalena. En una entrevista concedida a este periódico, el ministro explica que confía en mejorar los resultados del PSOE en Cantabria y asegura que se encontró muchos proyectos anunciados en el cajón que ni siquiera habían empezado.

-Su antecesor en el cargo, Íñigo de la Serna, anunció inversiones por más de 3.500 millones que en muchos casos no pasaron de un anteproyecto. ¿Se van a poder ejecutar todas las actuaciones como se ha comprometido el Gobierno con la región?

-Me he encontrado muchísimas demandas que han quedado postergadas durante los años de la crisis y que han generado demasiadas expectativas, hasta tal punto que me encuentro un clima de desconfianza generalizada en todo el territorio nacional. En Cantabria había más proyectos de los que me habría gustado encontrar que estaban pendientes de varios trámites administrativos y que han requerido un tiempo no contemplado en los plazos que se habían comprometido.

-¿Eso obligará a revisar el cronograma de algunas actuaciones?

-Nos hemos encontrado con bastantes compromisos incumplidos por parte del anterior Gobierno, y también con una buena proporción de plazos comprometidos inviables. Esto no sólo ha pasado en Cantabria sino en todo el territorio nacional.

En el caso concreto de Cantabria hemos detectado algunos incumplimientos flagrantes. El anterior Ejecutivo dijo que sometería el anteproyecto de la ampliación del tercer carril Solares-Vizcaya de la A-8 a información pública en junio, y aún está en redacción. También anunció que se estaba a punto de aprobar provisionalmente el proyecto de trazado de la N-629 Burgos-Lanestosa (puerto de Los Tornos) en abril para someterlo a información pública, y resulta que aún se está a la espera del informe del Ministerio para la Transición Ecológica para poder aprobarlo provisionalmente. También se dijo que el proyecto de la variante de Potes estaría finalizado en verano y aún está en fase de redacción.

Por lo que respecta a los ferrocarriles, el compromiso del Gobierno anterior era licitar todos los proyectos de la duplicación de la vía de línea convencional Torrelavega-Santander entre junio y julio, pero la fase en la que se encontraban a principios de junio hacía imposible cumplir estos plazos. En el caso de la duplicación entre Muriedas y Santander, así como de otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas, ni siquiera se había autorizado la licitación.

Lo mismo sucede con la duplicación Renedo-Guarnizo y otras actuaciones entre Torrelavega y Renedo: la redacción del proyecto no había finalizado, de tal modo que ni se podía licitar la aprobación técnica. El PP anunció que en el mes de junio se licitarían las obras de mejora de los apartaderos y de la ampliación de longitud de vías de Muriedas, pero en ese mes fue cuando se aprobó el proyecto, por lo que todavía quedaban meses para poder sacar las obras a licitación.

-«Tenemos que hablar claro y decirle a los ciudadanos que los plazos que prometieron son incumplibles porque mintieron descaradamente», dijo su secretario de Estado de Infraestructuras. ¿Su antecesor se sacó muchos conejos de la chistera?

-No tengo por costumbre cuestionar a mi antecesor. Lo que le puedo decir es que yo no lo hago en Valencia. Es más. Hay quien me critica que no me inclino demasiado hacia mi lugar de origen. Se generaron muchas falsas expectativas y eso genera una frustración que los ciudadanos no se merecen.

-¿Le ha dejado una patata caliente en la región al prometer AVE, Cercanías, reordenaciones...?

-Bueno, es lo que ha pasado con los tramos entre Palencia y Alar del Rey (Nogales) de la nueva línea AVE Palencia-Reinosa: el anterior Ejecutivo se comprometió a iniciar las obras en 2019, pero en junio no se habían formalizado los contratos de redacción adjudicados con un plazo de 12 meses. Por tanto, la redacción y aprobación de los proyectos y los posteriores trámites administrativos para su licitación, adjudicación e inicio de las obras hacen inviable el cumplimiento de ese compromiso.

También se comprometieron a aprobar los proyectos y licitar las obras de la segunda fase de la integración del ferrocarril en Santander en 2018. Sin embargo, no fue hasta el pasado 23 de mayo cuando Adif encargó la redacción de los proyectos, por lo que los trámites necesarios de redacción, información pública y aprobación, hacen inviable su licitación este año.

-Ha dicho que el tren de altas prestaciones funcionará en 2024. ¿Estará completamente finalizado o quedará todavía parte por ejecutar del trazado entre Aguilar de Campoo y Reinosa?

-Con la situación que nos hemos encontrado es evidente que la finalización de todo el trazado estará en 2023, de tal modo que la puesta en servicio de la nueva línea se producirá en 2024 porque deben realizarse todas las pruebas de funcionamiento previas para garantizar la seguridad del servicio.

-¿Compensa llevar el AVE a Reinosa sólo para ahorrarse unos minutos y gastarse 500 millones más?

-Hoy en día se tardan unas 4 horas en llegar a Santander desde Madrid con paradas en el recorrido. Toda la inversión que estamos realizando permitirá ahorrar casi una hora en el recorrido con paradas, haciendo realmente competitivo este medio. Queremos conseguir que efectivamente compense la inversión a toda la demanda de viajeros que esperamos atraer.

-¿Cómo es posible que un tren que iba a costar 300 millones de euros en 2015, según las previsiones de Ana Pastor, se multiplique al menos por 4 en 2018?

-Este corredor ha sufrido múltiples variaciones en su concepción hasta llegar a la definición actual de la nueva línea de alta velocidad entre Palencia y Reinosa. Dado que los tramos entre Palencia y Alar del Rey aún se están redactando es pronto para tener un importe preciso de su coste, pero estimamos que ese tramo rondará los 940 millones. Los tramos entre Alar del Rey y Reinosa están en fase de estudio informativo, por lo que el coste variará según la alternativa que finalmente se elija. Serían entre 355 y 460 millones más, por lo que el total de la nueva línea de alta velocidad Palencia-Reinosa estará cerca de 1.400 millones.

-La reordenación de las estaciones de Torrelavega y Santander es otra demanda histórica que se ha desbloqueado. El Gobierno regional ya les ha dado luz verde. ¿Cuándo van a ser una realidad?

-Los proyectos de construcción de ambas integraciones ferroviarias se encuentran en redacción actualmente, por lo que estamos siguiendo el calendario previsto en los convenios suscritos que, como bien saben, contemplan diversas obras programadas para los próximos años.

-El corredor Cantábrico-Mediterráneo ha sufrido notables vaivenes. ¿Es factible la inclusión del ramal Bilbao-Santander?

-Es a lo que debemos aspirar, a pesar de las dificultades que nos planteen los responsables de la Unión Europea. Hacer rentable el AVE a Bilbao costaría 4.000 millones de euros.

-¿Ve razonable enlazar la alta velocidad con Cantabria por la Y vasca? Sería un gran impulso para el Puerto de Santander con el mediterráneo y con Europa...

-Lo que vamos a tener en el corto plazo es la alta velocidad en Cantabria por Palencia.

-¿Pero es lógico que se tarde lo mismo en llegar en tren a Bilbao y Oviedo casi que a Madrid...?

-No lo es, por eso queremos incluir adecuadamente esta gran inversión dentro de nuestra planificación de movilidad sostenible para tener una conexión realmente competitiva.

-¿Cómo se van a involucrar y hasta qué punto con el polígono de La Pasiega, uno de los proyectos estrella del bipartito?

-Como le dije al presidente de Cantabria, vamos a facilitar las conexiones de este centro logístico de interés regional, lo que supone que previamente deben estar definidas las necesidades de acceso. Eso es lo que necesitamos que nos traslade el Gobierno regional para comenzar a estudiarlas.

José Luis Ábalos se hace un selfie con un alumno del foro.

-Antes ha dicho que existía un retraso en el tercer carril con Vizcaya, ¿en qué fase está el proyecto?

-Seguimos avanzando en la redacción del anteproyecto del tramo completo Solares-Vizcaya para poder someterlo a información pública durante esta legislatura.

-¿Se materializaron este año las expropiaciones de urgencia para dar el pistoletazo real en el nudo de Torrelavega?

-Llegaron a adjudicar obras sin disponer de los terrenos necesarios para ello, y ahora estamos solventando el problema con la tramitación de la declaración de urgencia de las expropiaciones que debieron realizarse previamente. Es necesario un acuerdo del Consejo de Ministros. Confiamos en poder tramitarlas en lo que queda de año y conseguir el ritmo de ejecución previsto para la obra.

-Los alcaldes de Liébana se quejan del retraso del proyecto definitivo del desfiladero de la Hermida. Habían prometido presentarlo en primavera pero aún están esperando.... ¿Cuándo van a ver cumplida sus históricas demandas?

-La aprobación del proyecto se producirá en el primer trimestre de 2019.

-Ha anunciado una inversión de 600 millones para Cercanías, sesenta más de los previstos, ¿Qué tienen pensado hacer para modernizar el sistema?

-La actualización del Plan de Cercanías de Cantabria ha supuesto un aumento de la inversión prevista en 62 millones debido al aumento de los importes previstos en los proyectos que estaban faltos de dotación, fundamentalmente el de pantallas acústicas de la duplicación de vía Torrelavega-Santander. La inversión programada hasta 2022 incluye 19,2 millones para modernización de la flota y 133 millones en nuevos trenes.

-¿Considera irresponsable la actitud del Ayuntamiento de Santander al no querer colaborar con el mantenimiento de Enaire?

-La actitud que está manteniendo el Ayuntamiento de Santander ante la posibilidad de garantizar la permanencia del proyecto que tanto ha reivindicado no es fácil de entender, la verdad. En cualquier caso, el compromiso de llevarlo adelante se mantendrá colabore o no el Ayuntamiento.

-¿Qué va a suponer para la ciudad tener un centro de Enaire?

-Le he tendido mi mano a la alcaldesa para que no nos quedemos en la obra que se va a licitar a cargo del Ministerio de Fomento. Para que este proyecto tenga éxito y perdure en el tiempo es necesario, como bien sabemos, que todas las partes interesadas nos impliquemos en la viabilidad del mantenimiento de la futura sede de la Fundación Enaire en las Naves de Gamazo por muchos años, por el bien de Santander y de toda Cantabria.

-¿Y qué pasa con el resto de proyectos pendientes?

-Para la rehabilitación del Palacio de Cortiguera el Ayuntamiento está negociando con la Dirección General de Patrimonio del Estado el precio de la cesión de la parcela donde éste se ubica, pues recibió un informe desfavorable del Gobierno anterior a la cesión gratuita solicitada.

Además, el Ayuntamiento ha redactado el proyecto de Rehabilitación Integral de la Biblioteca Menéndez Pelayo. El Ministerio de Fomento inició su supervisión y, tras los primeros requerimientos al Ayuntamiento, éste lo retiró por problemas de autoría con la redactora de la parte del proyecto relacionada con la restauración de las vidrieras. Nuestra previsión es remitir el proyecto corregido a finales de octubre.

Y para la ampliación del Museo de Arte moderno de Santander (MAS) y la adecuación del espacio público se está redactando una modificación de las bases del concurso del proyecto con intervención de jurado, acordada con el consistorio, con la intención de dar mayor libertad a los concursantes en sus propuestas.