Urgente España se retira de Eurovisión tras permitir la UER la participación de Israel
Carretera de Lunada, en marzo, tras el accidente. Juanjo Santamaría

El Gobierno autoriza las obras para mejorar la seguridad en el puerto de Lunada por 4,2 millones

Los padres de los cuatro jóvenes fallecidos tras despeñarse en marzo entregaron más de 54.000 firmas solicitando el arreglo de la carretera, que ahora el Ejecutivo tiene licitar y adjudicar

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:20

Comenta

El Gobierno regional ha dado «luz verde» a las obras de mejora de la seguridad en la carretera del puerto de Lunada, una demanda impulsada ... por los familiares de los cuatro jóvenes madrileños fallecidos en marzo tras despeñarse, que registraron más de 54.000 firmas de apoyo avalando su solicitud. La reunión del Consejo de Gobierno de este jueves autorizó el proyecto que saldrá con presupuesto base de licitación de 4,2 millones y un plazo de ejecución de un año, aunque el Ejecutivo cántabro calcula que los trabajos no estén totalmente terminados hasta 2027.

Te puede interesar

