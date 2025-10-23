El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Acceso a Castilla Pedroso desde la carretera de San Vicente de Toranzo, una de las obras amañadas. Sane

El Gobierno avala el pacto del 'caso Gesvicán' pero reconoce que las penas «son menos de las que nos gustarían»

«Por lo menos vamos a recuperar el dinero que hemos acreditado que se llevaron y les apartamos de su puesto», dice el director del Servicio Jurídico, Fernando de la Fuente

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:15

Comenta

El pacto suscrito en el 'caso Gesvicán' –la pieza separada del 'caso Obras Públicas' en la que se investigan amaños en contratos de carreteras ... a cambio de mordidas– ha provocado un malestar generalizado, principalmente entre los grupos de la oposición parlamentaria, porque los cinco acusados evitarán la cárcel y solo tendrán que abonar unas multas, a pesar de todos los indicios que había contra ellos.

