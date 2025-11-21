El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de pescadores de salmón, esta temporada en el río Pas a su paso por Puente Viesgo. Javier Cotera

El Gobierno quiere retrasar un mes la pesca del salmón y rebajar las capturas a la mitad

La Consejería propone al Consejo Regional de Pesca abrir la veda en mayo en lugar de abril y reducir de 70 a 38 el cupo para garantizarla supervivencia

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:00

Los ocho ejemplares con que se saldó la última temporada de la pesca del salmón en Cantabria han hecho reflexionar a la Consejería de Desarrollo ... Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Aunque desde un principio se negó en rotundo a tomar medidas drásticas como la veda total demandada por colectivos y sociedades conservacionistas, sí tiene ahora la intención de introducir restricciones en la próxima normativa de pesca continental de 2026 con el objetivo de garantizar la supervivencia de la especie. El departamento que dirige María Jesús Susinos quiere retrasar un mes la apertura de la veda –pasaría de abril a mayo–, reducir el número total de capturas en algo más de la mitad –de 70 a 38– y que los pescadores únicamente puedan lanzar sus cañas en las zonas acotadas y no en los tramos libres de los ríos.

