El Gobierno quiere retrasar un mes la pesca del salmón y rebajar las capturas a la mitad

Los ocho ejemplares con que se saldó la última temporada de la pesca del salmón en Cantabria han hecho reflexionar a la Consejería de Desarrollo ... Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Aunque desde un principio se negó en rotundo a tomar medidas drásticas como la veda total demandada por colectivos y sociedades conservacionistas, sí tiene ahora la intención de introducir restricciones en la próxima normativa de pesca continental de 2026 con el objetivo de garantizar la supervivencia de la especie. El departamento que dirige María Jesús Susinos quiere retrasar un mes la apertura de la veda –pasaría de abril a mayo–, reducir el número total de capturas en algo más de la mitad –de 70 a 38– y que los pescadores únicamente puedan lanzar sus cañas en las zonas acotadas y no en los tramos libres de los ríos.

Las anteriores son las principales conclusiones que la Consejería trasladó a los componentes del Consejo Regional de Pesca, con los que se reunió este pasado miércoles. Su opinión, al ser un órgano únicamente consultivo, será escuchada, pero la última palabra la tendrá el Gobierno regional. El borrador del Proyecto de Orden Anual de Pesca Continental de 2026 se caracteriza por ser más restrictivo para fomentar la conservación del salmón. De esta manera, el texto propone un mes menos de temporada –el inicio se retrasa del 1 de abril al 1 de mayo– y una significativa reducción de los cupos anuales de los ríos. La propuesta es que el Asón pase de 25 a 12, el Pas de 25 a 15, el Nansa de 10 a 6 y el Deva de 10 a 5. De los 70 salmones autorizados esta pasada temporada, a 38 la próximo.

Salmón La norma El borrador de la normativa plantea retrasar un mes la apertura de la veda, rebajar las capturas permitidas un 54% y reducir las zonas de pesca para garantizar la supervivencia de la especie.

Pas De 25 ejemplares permitidos este año, a 15 el que viene.

Asón De 25, a 12.

Nansa De 10, a 6.

Deva De 10, a 5.

Zonas libres Prohibida la pesca en todos los tramos libres.

Trucha Normativa La principal novedad del borrador de la Consejería es la intención de reducir de cinco a dos las capturas diarias permitidas a cada pescador.

Otra de las novedades sería que la pesca únicamente estaría permitida en los tramos acotados de los cuatro ríos salmoneros y se prohibiría en los tramos libres. Por último, el borrador del texto incluye que los ejemplares denominados zancados, los que regresan al mar tras desovar), «deberán ser devueltos al agua inmediatamente después de su extracción, causándoles el menor daño posible». Este año varios fueron izado por equivocación e incluso alguno no regresó al agua.

Como suele suceder en las reuniones del Consejo de Regional de Pesca, el debate dividió a los colectivos conservacionistas, que abogan por medidas más contundentes, y a los más tradicionalistas, que consideran que la pesca en las riberas no es el principal causante de la ausencia de salmones en los ríos de Cantabria.

Una vez escuchados todos, la Consejería deberá tomar ahora una decisión antes de publicar la normativa definitiva de pesca continental de 2026, en la que podrá tener en cuenta algunas de las consideraciones realizadas durante la reunión o establecer su hoja de ruta inicial, que plasmó en el borrador enviado a todos los componentes de este órgano consultivo.

Sólo dos truchas al día

El citado documento también recoge novedades relativas a la pesca de la trucha. La principal diferencia que plantea es la reducción de los cupos de captura. De salir adelante en los términos redactados, los pescadores verían reducidas de cinco a dos las truchas que pueden llevarse en la cesta cada jornada. Una vez conseguido el cupo diario, como esta pasada temporada, cada aficionado deberá colgar la caña y no podrá practicar ni siquiera la modalidad de captura y suelta.

La apertura de la veda seguiría igual, el 1 de abril, y la talla mínima autorizada también: 21 centímetros.