Un grupo de menores migrantes atendidos por Cruz Roja en Tenerife. EFE

Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio

Ha aterrizado en el Seve Ballesteros y será recibido en la residencia de primera acogida con otros jóvenes, donde seguirá el itinerario de integración habitual

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:25

En verano de 2024, en lo peor de la crisis migratoria que todavía soporta Canarias, Cantabria y otras comunidades autónomas aceptaron la llegada de una ... treintena de menores extranjeros no acompañados procedentes de las islas. Esa era la fórmula de colaboración que defendía el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga: la de la voluntariedad, la programación de las llegadas para que los Servicios Sociales autonómicos pudieran atender a estos jóvenes con todas las garantías necesarias y la asignación de fondos económicos del Estado para poder sufragar su mantenimiento. Por raro que parezca, el Ejecutivo canario nunca tramitó aquel expediente y los menores no llegaron a Cantabria. Pero en paralelo, el Gobierno de España ha promovido una serie de reformas legales con las que se ha diseñado un nuevo procedimiento de traslados. En este caso, obligatorio para las comunidades autónomas, que por mucho que se opongan a su aplicación -como es el caso de Cantabria-, no se pueden negar a aplicar. Así, tras una serie de cálculos con unos criterios que la Consejería de Inclusión también ha llevado a los tribunales, el Ministerio de Juventud asignó a la comunidad autónoma 156 chicos, aunque no dijo si vendrían todos al mismo tiempo, sus edades, sus perfiles... Una de las muchas quejas del departamento que dirige Begoña Gómez del Río era la falta de información sobre esos traslados. Hoy, casi por sorpresa, han sabido que el primero de estos menores extranjeros no acompañados acaba de aterrizar en el Seve Ballesteros procedente de Canarias.

