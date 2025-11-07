A.R.G. Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:20 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

El Hospital Valdecilla ha sido reconocido por su excelencia en la lucha contra la hepatitis C por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH). «Gracias a la integración de nuestro plan de acción y a la aplicación rigurosa del Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C, estamos en camino de cumplir con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para erradicar la enfermedad», destaca el especialista de Digestivo, Joaquín Cabezas, que continuó con la labor desempeñada durante años por el exjefe de servicio, Javier Crespo, impulsor del plan vigente desde 2019 en Cantabria que ha servido de guía para organizar de manera coordinada la actividad de distintos profesionales y servicios del hospital. Una labor por la que Crespo, miembro también del grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad que diseñó y desarrolló el Plan Nacional Español, recibió en 2023 el premio internacional (Elimination champions) concedido por la Coalición para la Eliminación Mundial de la Hepatitis.

Este nuevo reconocimiento para Valdecilla refuerza el compromiso del hospital con la detección, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. El Decálogo, respaldado por la AEEH, la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y el Grupo de Estudio de las Hepatitis Víricas (GEHEP), establece los requisitos que los hospitales deben aplicar para identificar pacientes, garantizar su atención especializada y optimizar la administración de los tratamientos disponibles. En el caso de Valdecilla, las personas identificadas con infección activa son citadas en el servicio de Digestivo para someterse a una evaluación completa y así poder regresar al domicilio con un tratamiento personalizado. «La práctica totalidad de las personas que reciben los antivirales de acción directa y lo toman correctamente se curan», indica Cabezas. Y lo hacen «con mínimos efectos secundarios y excelente tolerancia», añade.

Para obtener la certificación de excelencia, Valdecilla ha contado con la implicación de profesionales y jefes de servicio de especialidades como Microbiología, Farmacia Hospitalaria, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Nefrología, Hematología, Psiquiatría, Dermatología, Ginecología y Obstetricia, así como los equipos de Trasplantes, Anestesiología y Reanimación y Urgencias. También con la colaboración de otros centros y recursos no hospitalarios de la comunidad, incluyendo los centros penitenciarios El Dueso y José Hierro, la Cruz Roja, Salud Pública o la Unidad de Conductas Adictivas de Santander (UCA Santander), garantizando que los sectores de población más vulnerables puedan acceder al diagnóstico y al tratamiento de manera eficiente.