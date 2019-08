El X Picknic Film Festival llega a la Bblioteca Central y los cines Groucho María Gil Lastra Se presentan hasta el próximo viernes, un total de 30 trabajos cinematográficos DM . Santander Martes, 20 agosto 2019, 18:28

La Biblioteca Central de Cantabria acogerá desde hoy y hasta el 23 de agosto el X Picknic Film Festival, un evento cultural en el que se proyectará más de 30 trabajos cinematográficos y que también tendrá su sede en los Cines Groucho de Santander.

Los trabajos que irán a concurso estarán enmarcados en distintas secciones: animación, videocreación, documental, cortometrajes de ficción y largometrajes.

La programación arrancará hoy a las 18.00 horas con las propuestas de animación entre las que se encuentran 'Buddy Joe'; 'La Chute'; 'Saturday's apartmente'; 'L' Heure de L' Ours'; 'Muedra'; 'The last Eagle' y 'Schubert a bonne mine'; y de videocreación, como 'Guisantes'; 'Déguste'; 'Reminiscencia'; 'Leaf –Abstract Nr. 3'; 'Space Dialogue'; 'Transmission' y 'Polaroids'.

El miércoles llegará el turno del documental con los trabajos 'El Monte', 'La Araña', 'Isla', 'José Luis Macías', 'Quemar las naves', 'Srta. Hisas' y 'Prisoner of Society', que también se mostrarán en la Biblioteca Central, lugar que el jueves acogerá las proyecciones documentales de ficción 'Paris you got me', 'The nine billion names of god', 'Przystanek', 'Klesh', 'Dua2litet', 'Manicure y 'La Octava Dimensión'.

Se trata de obras de creadores jóvenes, en su mayoría estudiantes, «con un pie dentro del cine, apostando por la narración, y otro en el mundo del arte con creaciones artísticas».

Por su parte, la sección de largometrajes arrancará el jueves 22 en el Cine Groucho de 'Oscuro y lucientes' y 'El bosque', y continuará al día siguiente con 'Lo que queda' y 'Y en cada lenteja un dios'.

El festival finalizará el viernes 23 de agosto, a las 18:00 horas, con la proyección en la Biblioteca Central de la película 'María Moliner'.

La directora general de Acción Cultura, Eva Ranea, ha presentado este martes la propuesta junto a su promotor, Luis Bezeta, y ha asegurado que la misma plantea «una visión distinta del cine».

Así, ha destacado que se trata de una «muestra variada» en la que el espectador podrá ver ese «otro cine» que no llega habitualmente a las salas comerciales y que también es «creación de un lenguaje cinematográfico».

También ha indicado que su ubicación, «en dos ambientes diferentes de la ciudad», permitirá un aumento de las oportunidades culturales para un amplio abanico de espectadores.

Por su parte, Bezeta ha señalado que los documentales y las películas del evento «abren la visión sobre el mundo» y ofrecen «otra manera de enseñar la realidad» y ha subrayado el crecimiento del mismo gracias a la aportación del Gobierno de Cantabria, a quien ha agradecido su colaboración