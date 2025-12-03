El Palacio de Festivales aplaza la obra 'Entre bobos anda el juego' al 15 de enero

El Palacio de Festivales de Cantabria ha aplazado al 15 de enero la representación de la obra 'Entre bobos anda el juego', prevista para este jueves, 4 de diciembre, por motivos personales de una de las actrices protagonistas.

Según ha informado en una nota de prensa, la compañía ha comunicado que no es posible su presencia en Cantabria en la fecha programada por ese motivo.

Las entradas adquiridas son válidas para la nueva fecha, aunque quien lo desee podrá optar por la devolución, por el mismo canal que utilizó para la compra.

La devolución se puede solicitar ya en taquilla para las entradas que se han comprado por esta vía, mientras que para las localidades obtenidas a través de la web será automática, tras solicitarla mediante el correo taquilla.palacio@srecd.es.

También se ha trasladado al 15 de enero la representación para centros educativos, asociaciones y colectivos programada para este jueves, dentro del ciclo 'Didácticos'.

El Palacio de Festivales de Cantabria lamenta las molestias que este aplazamiento, «ajeno a su voluntad», pueda ocasionar y destaca que ha trabajado desde el primer momento para reubicar este espectáculo teatral en enero.

