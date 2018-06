El Puerto creará un consejo asesor para el Palacete del Embarcadero Javier Limorti, responsable de las actividades culturales; Jaime González, presidente del Puerto y el sociólogo Javier Díaz presentaron ayer la nueva publicación. / Daniel Pedriza El presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González anunció ayer, durante la presentación del libro sobre el espacio cultural, que el proyecto se presentará este verano ROSA RUIZ Santander Jueves, 28 junio 2018, 07:37

La Autoridad Portuaria creará un consejo asesor que debatirá sobre el presente y futuro del Palacete del Embarcadero y que decidirá sobre su programación y actividades. Así lo anunció ayer su presidente, Jaime González, durante la presentación del libro en el que se recoge la actividad desarrollada en este espacio cultural en los últimos treinta años. La publicación, que lleva por título: 'Palacete del Embarcadero 1985-2017', reúne un buen número de imágenes de las actividades realizadas en estos años apoyadas en los textos del Servicio de Documentación de la Autoridad Portuaria; el sociólogo de la Universidad de Cantabria, Javier Díaz y el redactor jefe de El Diario Montañés, Guillermo Balbona que presentaron la obra junto a Jaime González y Carlos Limorti, responsable de las actividades culturales.

Jaime González anunció que la puesta en marcha de ese consejo asesor ya ha sido aprobada por la Autoridad Portuaria y que este mismo verano se convocará una reunión con distintas personalidades del mundo de la cultura y el arte para explicar el proyecto.

En los años ochenta «tras la larga noche de la Dictadura y el doctrinalismo militante en España se desencadenó «una inmensa alegría de vivir», recordó ayer el sociólogo de la Universidad de Cantabria, Javier Díaz en ese mismo acto. «El sujeto, el individuo, la persona afloraron. Fue un tiempo vibrante y bizarro porque la democracia, como diría John Dewey, es también una forma de vida» añadió. En ese mismo contexto histórico se inauguró el Palacete como espacio cultural y la gestión de Javier Díaz fue vital para la apertura. «Mi tarea consistió en coordinar un equipo y desarrollar un proyecto estable que sintonizara con la ola de modernización que experimentó la nación a mediados de los ochenta. Santander y Cantabria estaban, entonces, fuera de aquel formidable proceso de transformación. O para ser más precisos, en la dirección opuesta», recordó.

«El espacio supuso un nuevo modo de imaginar la cultura, ignorado hasta entonces en Cantabria»

¿Y qué significó esa apertura para Santander y Cantabria? «Un nuevo modo de imaginar y gestionar la cultura ensayado en otros lugares, pero ignorado aquí». Y es que, según explicó, España vivía un gran cambio cuando tuvo la lugar esta inauguración. «Fue el momento en que el país se abría a Europa, al Estado del Bienestar y a la reconversión industrial. También se inauguró el Museo Reina Sofía, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)... Fue el momento del regreso de la pintura y de los nuevos movimientos culturales», recuerda.

La acogida a esta novedosa propuesta «fue extraordinaria. Nos desbordó, porque no dejaba de ser un plataforma estable que sintonizaba con aquel impulso de modernización, teniendo en cuenta que Cantabria estaba en el lado opuesto de esa tendencia nacional».

Para Guillermo Balbona, que destacó «el carácter pionero» en la gestión cultural y su consolidación «como espacio simbólico» en el diálogo de la ciudad y bahía , el Palacete «en estos más de treinta años ha sabido mantener la coherencia como espacio y como escaparate del presente y del mañana, reflejo constante de la historia, actualidad y futuro», según indicó.

El libro se presentará el día 18 en Artesantander junto con un inventario de la colección del Puerto

Treinta años después el espacio ha acogido más 300 exposiciones y eventos con una afluencia anual de visitantes que supera habitualmente los 50.000, y en su ecléctica programación, conformada principalmente por muestras artísticas, no han faltado seminarios, presentaciones de libros, recitales musicales. Una travesía no exenta de dificultades e incomprensiones, cuando no de desconocimiento que la publicación presentada ayer intenta paliar y corregir.

Javier Díaz recordó que «en estas tres últimas décadas han acontecido una mezcla de progresiones y regresiones, de aciertos y errores, urbanísticos y culturales, que indican el alto grado de incertidumbre e indefinición en el que nos hemos movido desde que se inauguró el Palacete. Han pasado más treinta años desde que el Puerto de Santander planteó la necesidad de acometer una remodelación integral del frente marítimo. Transcurrido este tiempo, la mejora ha sido paulatina, si bien extremadamente lánguida, puesto que su abordaje se ha fundamentado en las intervenciones puntuales y zonales».

Ayer el sociólogo pidió «que la Autoridad Portuaria adapte el Palacete a la nueva y prometedora situación cultural que vive la ciudad, que redefina su función, el contexto urbano cultural emergente, si cabe, su discurso y praxis cotidiana, abriéndose a las nuevas construcciones culturales y artísticas».

Durante el acto también se recordó que el Palacete del Embarcadero ha expuesto en múltiples ocasiones obras del Archivo Lafuente y se hizo un llamamiento unánime para que el acuerdo con el Museo Reina Sofía para mostrar ese archivo en Santander se firme definitivamente y lo más pronto posible.

Jaime González, reconoció que el Palacete siempre tuvo un especial significado personal para él y que en estos años de mandato ha ido comprendiendo también su valor simbólico. Ademas anunció que antes de concluir su gestión dará a conocer un nuevo proyecto para potenciar un nuevo lugar de encuentro que mejore el vínculo entre la ciudad el Puerto. El libro, presentado ayer será presentado el próximo día 18 en el marco de la feria Artesantander en la que la Autoridad Portuaria también hará la puesta de largo de una publicación sobre los fondos de la institución, a modo de inventario sobre su colección de arte.