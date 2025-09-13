'Rarum', la historia del arte en cinco trazos, este otoño en la Biblioteca Central Cultura programa un ciclo de conferencias, del 23 de septiembre al 21 de octubre, impartidas por el historiador y comisario de arte Santiago Martínez

Guillermo Balbona Santander Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Acercar el arte a todo tipo de público de forma sencilla y amena» es el objetivo esencial de la nueva convocatoria «sobre la Historia ... de Arte» que se celebrará este otoño en la Biblioteca Central. Bajo el epígrafe de 'Rarum', con especial protagonismo de las mujeres creadoras, la Consejería de Cultura ha programado un ciclo de conferencias a través de cinco sesiones, entre el próximo día 23 y el 21 de octubre, impartidas por el historiador y comisario de arte Santiago Martínez. Aunque planteadas desde un punto de vista rigurosamente histórico, «siguiendo criterios cronológicos y estilísticos», la diferencia con respecto a charlas de corte académico es el enfoque. «En vez de recurrir a artistas icónicos de cada momento, se construye desde artistas singulares, que por unas causas u otras quedaron marginados o en segundo plano».

El curso se detiene en los procesos evolutivos y de transición entre unas corrientes estéticas y otras. En esos estratos están las claves para entender la continuidad y el cambio. Las diferencias entre Clasicismo /Helenismo, Románico/Gótico, Renacimiento/Manierismo, Neoclasicismo/Romanticismo,Simbolismo/Realismo «permitirá entender los porqués de dicha evolución, y aportará herramientas y recursos, para distinguir las características más relevantes de cada estilo o cada artista». 'Rarum' no sólo se centra en el análisis formal de obras de arte de artistas «especiales», «indaga también en aspectos biográficos e iconográficos que enriquecen su comprensión, permitiendo enlazar los orígenes del arte con otros momentos de la historia». El programa se abre con el 'Mundo Antiguo y Medieval' y discurre 'Hacia la Contemporaneidad sin olvidar una 'Introducción a las Vanguardias artísticas'. Es también un itinerario de nombres, de Sofonisba Anguissola a Artemisia Gentileschi, de Gustav Courbet a Camille Corot, de Mary Cassatt a Berthe Morisot y María Blanchard, de Lee Krasner a Helen Frankenthaler.

