Sofonisba Anguissola, la gran pintora de éxito del Renacimiento. DM

'Rarum', la historia del arte en cinco trazos, este otoño en la Biblioteca Central

Cultura programa un ciclo de conferencias, del 23 de septiembre al 21 de octubre, impartidas por el historiador y comisario de arte Santiago Martínez

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

«Acercar el arte a todo tipo de público de forma sencilla y amena» es el objetivo esencial de la nueva convocatoria «sobre la Historia ... de Arte» que se celebrará este otoño en la Biblioteca Central. Bajo el epígrafe de 'Rarum', con especial protagonismo de las mujeres creadoras, la Consejería de Cultura ha programado un ciclo de conferencias a través de cinco sesiones, entre el próximo día 23 y el 21 de octubre, impartidas por el historiador y comisario de arte Santiago Martínez. Aunque planteadas desde un punto de vista rigurosamente histórico, «siguiendo criterios cronológicos y estilísticos», la diferencia con respecto a charlas de corte académico es el enfoque. «En vez de recurrir a artistas icónicos de cada momento, se construye desde artistas singulares, que por unas causas u otras quedaron marginados o en segundo plano».

