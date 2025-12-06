El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Townes, del Alimerka Oviedo, entra a canasta. FEB
Baloncesto

El Alega pierde en Oviedo tras una mala primera parte

Los de Lolo Encinas son decimocuartos en la clasificación, con tres triunfos en los nueve partidos que han jugado

Marco G. Vidart

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:22

Comenta

El Grupo Alega cayó ayer en su visita al Alimerka Oviedo en la décima jornada de Primera FEB. El primer cuarto, 32-21, daba al Oviedo una proyección de más de 120 puntos. Muchos. Y aunque el Grupo Alega acertó a sujetar el ritmo anotador de los asturianos en el segundo parcial, el 51-35 con el que se llegó al descanso ponía las cosas difíciles.

Alimerka Oviedo

Townes (22). Faure (19), Parham (10), Duscak (10), Copes (0), Shelist (2), Hermanson (11), Nwaokorie (8), Cosialls (0), González (0), Lobaco (15).

97

-

79

Grupo Alega Cantabria

Powell (4), Taboada (0), Rodríguez (6), Lugarini 80), Martínez (10), Yu (10), Alderete (2), Hernández (10), Lutete (3), Pérez (10), Johnson (13), Kande (11).

  • Parciales: 32-21, 19-14, 23-27, 23-17.

  • Árbitros: Checa, Cañigueral y Ruiz.

El Alimerka Oviedo gestionó esa renta, a pesar de que los torrelaveguenses enjugaron algo la diferencia tras el tercer cuarto (23-27). Con doce de diferencia, 74-62, al comienzo del último parcial, el Alega llegó a situarse a diez (77-67) de los asturianos a 8.30 de la conclusión, pero un arreón de los locales ya situó la veintena de diferencia (91-71) a poco más de tres minutos para el final.

Así, el Alega -es decimocuarto- se queda con un balance de tres triunfos y seis derrotas, en una Primera FEB que pasa a comandar de forma provisional el Obradoiro.

