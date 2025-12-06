El Alega pierde en Oviedo tras una mala primera parte

Marco G. Vidart Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:22 Comenta Compartir

El Grupo Alega cayó ayer en su visita al Alimerka Oviedo en la décima jornada de Primera FEB. El primer cuarto, 32-21, daba al Oviedo una proyección de más de 120 puntos. Muchos. Y aunque el Grupo Alega acertó a sujetar el ritmo anotador de los asturianos en el segundo parcial, el 51-35 con el que se llegó al descanso ponía las cosas difíciles.

Alimerka Oviedo Townes (22). Faure (19), Parham (10), Duscak (10), Copes (0), Shelist (2), Hermanson (11), Nwaokorie (8), Cosialls (0), González (0), Lobaco (15). 97 - 79 Grupo Alega Cantabria Powell (4), Taboada (0), Rodríguez (6), Lugarini 80), Martínez (10), Yu (10), Alderete (2), Hernández (10), Lutete (3), Pérez (10), Johnson (13), Kande (11). Parciales: 32-21, 19-14, 23-27, 23-17.

Árbitros: Checa, Cañigueral y Ruiz.

El Alimerka Oviedo gestionó esa renta, a pesar de que los torrelaveguenses enjugaron algo la diferencia tras el tercer cuarto (23-27). Con doce de diferencia, 74-62, al comienzo del último parcial, el Alega llegó a situarse a diez (77-67) de los asturianos a 8.30 de la conclusión, pero un arreón de los locales ya situó la veintena de diferencia (91-71) a poco más de tres minutos para el final.

Así, el Alega -es decimocuarto- se queda con un balance de tres triunfos y seis derrotas, en una Primera FEB que pasa a comandar de forma provisional el Obradoiro.