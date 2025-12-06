El Blendio Sinfín suma un punto importante ante el Puerto de Sagunto
Los santanderinos pagan con el reparto de puntos la descalificación de Macapá y su falta de reacción ante la remotada valenciana
Santander
Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:32
El Blendio Sinfín estuvo muy cerca de dar la sorpresa de la jornada ante el Puerto Sagunto pero en los últimos cinco minutos de partido ... permitió a los valencianos rescatar un punto (28-28). Los de José Manuel Herrero Lon habían hecho lo más difícil ante el tercer clasificado. Los santanderinos llegaron al descanso (13-13) con las tablas en el electrónico después de que Álex Pozzer igualara el marcador.
Blendio Sinfín
28
-
28
Puerto de Sagunto
Víctor Doval,Pol Quiroga, Gus Alonso (5), Javi Valverde, Marcos Domínguez (2), Aarón Pardo (1), Marcos Aguilella (5), Mikel Blanco (2), Luis Pla, Ángel Basualdo, Pablo Traspuesto, Fede Saud, Macapá (3), Payá (6), Pablo Rama (1) y Jaime Arnau (3).
-
Parciales: Parciales: 1-1, 1-3, 3-7, 7-8, 11-10, 13-13 –descanso– 15-15, 18-18, 21-20, 21-20, 27-24 y 28-28.
El partido, muy igualado durante la primera media hora, se iba a decidir en una segunda mitad, que mantuvo una línea continuista hasta que el Blendio Sinfín tomó la delantera. Los dos goles consecutivos de Gus Alonso y otro más de Aarón Pardo rompieron el equilibrio y permitieron a los santanderinos soñar con ganar a los valencianos en La Albericia. Todo parecía más o menos encarrilado hasta que la reacción del Puerto Sagunto en los cinco últimos minutos, unido a la descalificación de Macapá, dejó a los sinfinistas sin margen de maniobra y acabaron con un empate (28-28) que sabe a poco después de rozar el triunfo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión