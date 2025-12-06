El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Balonmano

El Blendio Sinfín suma un punto importante ante el Puerto de Sagunto

Los santanderinos pagan con el reparto de puntos la descalificación de Macapá y su falta de reacción ante la remotada valenciana

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:32

El Blendio Sinfín estuvo muy cerca de dar la sorpresa de la jornada ante el Puerto Sagunto pero en los últimos cinco minutos de partido ... permitió a los valencianos rescatar un punto (28-28). Los de José Manuel Herrero Lon habían hecho lo más difícil ante el tercer clasificado. Los santanderinos llegaron al descanso (13-13) con las tablas en el electrónico después de que Álex Pozzer igualara el marcador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

