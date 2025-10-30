La Gimnástica, «disconforme»y asombrada» con la decisión

La Gimnástica ha expresado su «disconformidad y asombro» ante la decisión del Ayuntamiento. En un comunicado oficial, la directiva recuerda que el procedimiento que ... ha motivado esa solicitud fue promovido por el propio club, «al detectar irregularidades que han supuesto un quebranto patrimonial para la entidad –en referencia a la anterior directiva, presidida por Tomás Bustamante–» y recalca que la Gimnástica no figura como parte investigada ni existe resolución alguna que le impida recibir ayudas públicas. Subraya también que el requerimiento judicial no parte de la Fiscalía, sino de la defensa de los investigados, y considera «injustificado» que pueda derivar en la suspensión de trámites municipales.

El club afirma que la decisión municipal es «antijurídica y carente de fundamento legal» y recuerda que en una situación similar, entre 2017 y 2021, el Ayuntamiento no paralizó ningún expediente. Además, advierte de que esta medida podría comprometer un acuerdo con un inversor interesado en la explotación de los bajos del estadio y, con ello, la viabilidad del proyecto deportivo.

«El club no tiene ninguna inhabilitación de tipo legal que le impida ser preceptor de subvenciones municipales ni concesionario de los bajos de El Malecón», señala en un duro texto antes de acotar que «la petición de información recibida no tiene relación alguna con el procedimiento administrativo de cesión de los bajos de El Malecón ni la concesión de subvenciones futuras». Considera por lo tanto la decisión «arbitraria», «antijurídica» y «absolutamente carente de fundamento legal».