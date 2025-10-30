El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Siro del Barrio, presidente de la Gimnástica. DM

La Gimnástica, «disconforme»y asombrada» con la decisión

Torrelavega

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:13

La Gimnástica ha expresado su «disconformidad y asombro» ante la decisión del Ayuntamiento. En un comunicado oficial, la directiva recuerda que el procedimiento que ... ha motivado esa solicitud fue promovido por el propio club, «al detectar irregularidades que han supuesto un quebranto patrimonial para la entidad –en referencia a la anterior directiva, presidida por Tomás Bustamante–» y recalca que la Gimnástica no figura como parte investigada ni existe resolución alguna que le impida recibir ayudas públicas. Subraya también que el requerimiento judicial no parte de la Fiscalía, sino de la defensa de los investigados, y considera «injustificado» que pueda derivar en la suspensión de trámites municipales.

