Gimnástica «La victoria es la mejor medicina» Sane Pablo Lago apunta como clave «dejar nuestra portería a cero» para ganar al Vitoria el domingo JOSÉ COMPOSTIZO TORRELAVEGA. Viernes, 14 septiembre 2018, 07:19

«Hay que ganar cada semana y esta es muy importante porque es el primer partido de verdad que jugamos en casa», sentenció Pablo Lago ayer en la rueda de prensa. Y es que la Gimnástica centra toda su atención en el partido que le medirá el domingo al Vitoria. El conjunto blanquiazul sabe que la primera victoria no puede esperar más y confía en que el esfuerzo tenga su recompensa: «Venimos de una semana dura, por lo que anímicamente nos vendría bien conseguir un buen resultado», añadió Lago.

El técnico de la Gimnástica insistió en la necesidad de «corregir» aquellos defectos que han costado puntos. «Cuando nos equivocamos en defensa nos cuesta caro», señaló. Y es que el encuentro ante el Tudelano fue « el reflejo» de lo que le ocurre al proyecto desde la pretemporada. «Hacemos las cosas bien, pero nos falta algo para ganar. Porque no hay mejor medicina en el fútbol que la victoria. Cada vez que se gana se trabaja mucho mejor», explicó.

También es muy importante para el técnico asturiano «dejar la portería a cero», además de «generar ocasiones», porque como recordó Pablo Lago: «Cada vez que no encajas tienes muchas opciones de sumar los tres puntos». De esta forma, el equipo de la ribera del Besaya confía en dar con la tecla para superar la próxima jornada al Vitoria. Pablo Lago, a pesar de que el filial del Eibar tampoco haya conseguido aun la victoria y no haya anotado, se centró en los aspectos fubolísticos. «Le he visto los tres partidos y considero que es un buen filial, tiene jugadores rápidos y ha encajado pocos goles, pero también es verdad que aún no ha marcado», avisó.

El técnico del conjunto blanquiazul afirmó que en esos dos encuentros anteriores rubricados con empate «el equipo estuvo más cerca que los otros conjuntos de ganar». Los torrelaveguenses han estado cerca de conseguir un triunfo que por ahora se resiste y que el técnico asturiano espera conseguir el domingo en su regreso a El Malecón frente al Vitoria: «Un club que como nosotros tendrá que luchar por la permanencia», aseveró.

«Jugaremos igual»

Además el técnico de Vegadeo comentó que el equipo va a salir a competir el domingo lo mismo que hizo en los encuentros anteriores: «Nos da igual jugar en casa que fuera, mientras haya puntos en juego no nos cambia absolutamente nada. Aunque no podemos tener ansiedad, eso sería un error, tenemos que hacer lo que tenemos estudiado», dijo.

Asimismo recordó que en esta jornada hay que estar muy activos y con iniciativa: «Los que compitan tienen que estar frescos, que sean dinámicos, por lo que tendremos en cuenta el esfuerzo de los jugadores que han competido muchos minutos la semana pasada, pero no lo decidiremos hasta el mismo domingo». Por otro lado, a la pregunta relacionada con el estado actual de El Malecón, Pablo Lago, destacó las virtudes del estadio: «Tenemos un campo que es un lujo y tenemos que disfrutarlo, porque es un estadio de los mejores de la categoría».

Finalmente, el asturiano quiso resaltar «la unión que existe dentro de la Gimnástica». El entrenador se mostró orgulloso «de estar día a día con estos jugadores», que según el técnico «forman una gran piña y da gusto pertenecer al grupo». La Gimnástica descansará hoy y regresará al tranajo mañana, a las 10.30 horas.