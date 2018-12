Salvamento y Socorrismo Paola Eguiluz: «Voy a luchar por el oro en el Campeonato de Europa» Paola Eguiluz. / DM . La nadadora del Club de Natación y Salvamento Noja Playa Dorada cuenta que las medallas logradas en Australia le han ofrecido la posibilidad de poder conseguir un sponsor, «algo que hasta ahora no había tenido» MARTA CABRERA Noja Jueves, 20 diciembre 2018, 10:40

El pasado mes de noviembre, tuvo lugar en la ciudad australiana de Adelaida el Mundial de Salvamento. Entre los días 21 y 25 los mejores deportistas de este deporte pudieron demostrar en qué estado de forma se encontraban. En él participó el Club de Natación y Salvamento Noja Playa Dorada con un total de diez representantes que llevaron el nombre de la villa hasta tierras australianas. Entre todos ellos consiguieron un total de nueve medallas. Paola Eguiluz de Celis es una de las componentes de este equipo que viajó hasta Adelaida para competir. En su caso, no se podría haber vuelto más contenta ya que se ha traído consigo tres medallas. La primera de ellas, una plata en 4 x 25 metros arrastre. Las otras dos fueron dos bronces, uno en 100 metros socorrista y otro en 4 x 50 metros obstáculos.

-En el mundial celebrado en Australia consiguió tres medallas, ¿era su objetivo antes de empezar a competir?

-La verdad es que no me esperaba para nada los resultados que he conseguido en este mundial de Salvamento y Socorrismo. Siendo sincera, cuando empezó la temporada no creía que fuera capaz de llegar a conseguir estos logros. Es más, me veía lejos de conseguir una medalla mundial, pero a medida que fue transcurriendo el año, mi estado de forma mejoró y los tiempos se iban acercando a los necesarios para poder subir al pódium. Afortunadamente, estaba en lo cierto y he podido subir tres veces a él para recoger tres medallas.

-¿Qué supone, para usted, en lo personal, haber conseguido estos logros?

-Como ya he dicho, no era algo que me esperara de primeras, aunque según iban pasando los meses sí que empezara a albergar una esperanza dada mi evolución deportiva este año. Por todo ello, conseguir estos resultados en el mundial de Adelaida me han supuesto una motivación extra para la siguiente temporada. Además, las medallas me han ofrecido la posibilidad de poder conseguir un sponsor que me ayude a salir adelante en el día a día, algo que hasta ahora no había tenido.

-¿Tiene alguna meta marcada para esta nueva temporada?

-A raíz de los resultados que he conseguido en este mundial, la verdad es que tengo algo en mente, sobre todo voy más motivada al próximo campeonato de Europa. Se celebrará el próximo 2019, en el mes de septiembre, en tierras italianas. Me va a tocar viajar hasta Riccione. Una vez que esté allí, voy a intentar luchar por conseguir traerme la medalla de oro. Voy motivada e ilusionada para conseguir el máximo logro posible, ya que me veo en un buen estado de forma.

-¿Se ve ligada a este deporte durante muchos años? ¿Es fácil conseguir ayudas para continuar compitiendo?

-Si hay algo que tengo claro es que quiero continuar compitiendo en este deporte. Además, quisiera luchar por obtener el máximo de logros posibles a nivel absoluto. Aun así, sé que no es fácil ya que requiere de tiempo para entrenar y las ayudar no son muchas. Hasta este mundial, no he recibido ninguna ayuda, pero gracias a los resultados que he conseguido, estoy en contacto con varias marcas que me abren la posibilidad de poder acceder a patrocinadores y ayudas que hasta ahora no me plateaba poder conseguir.

-Al igual que su compañera Antia García, llegó al Noja Playa Dorada una vez empezada su carrera deportiva en la categoría juvenil. ¿Por qué se decantó por este club?

-Tengo la suerte de poder estar compitiendo en un club como el Noja Playa Dorada que te ofrece un gran abanico de posibilidades para competir a nivel internacional. Además, he tenido la suerte de encontrar en Rubén Martínez, el entrenador del club, una persona que desde el primer día me ha dado la confianza que necesitaba como deportista para poder llegar a donde estoy llegando en estos momentos y donde espero seguir llegando, claro.