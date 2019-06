GP de Cataluña Un error de Lorenzo da valor doble a la cuarta victoria de Márquez Marc Márquez en el GP de Cataluña. / Afp Nuevo triunfo del de Honda en el día del estreno en el podio de Fabio Quartararo BORJA GONZÁLEZ Madrid Domingo, 16 junio 2019, 21:01

Una de las carreras con más incógnitas del año, y probablemente con más igualdad, merced a las complicadas condiciones de agarre del circuito de Montmeló y lo que esto conllevaba de importancia de la estrategia y la elección de los neumáticos, terminó marcada por un incidente en la segunda vuelta que detonó la prueba, y casi de rebote el propio campeonato. Tras una buena salida, Jorge Lorenzo se vio rodando, por primera vez desde que está en Honda, con los más rápidos de la categoría. Se formó un grupo liderado por Andrea Dovizioso, con Marc Márquez a su rueda y con Maverick Viñales, que por fin arrancó bien, con el propio Lorenzo y con Valentino Rossi detrás, que se dinamitó en un abrir y cerrar de ojos: el mallorquín no pudo controlar su frenada y su moto se llevó por delante a las de Dovizioso y Viñales, con Rossi no pudiendo evitar a su Repsol Honda.

Esto ocurrió un segundo después de que Márquez decidiese meterse por dentro de Dovizioso, la maniobra justa en el momento oportuno para evitar ser también víctima del 'strike' de su compañero de equipo. En un abrir y cerrar de ojos Márquez se quedó solo en la cabeza, con un margen bueno sobre sus nuevos perseguidores, en un grupo formado por Danilo Petrucci, Alex Rins, Fabio Quartararo y, más o menos cerca, Joan Mir o Cal Crutchlow. El líder del Mundial era consciente del descarte del que considera su principal rival, Dovizioso, en un escenario del que podía aceptar salir cediendo puntos en la general, más después de lograr la victoria en Mugello, otro de esos trazados favorables a la Ducati.

«Son cosas de las carreras y hoy, por circunstancias de la vida, me he podido salvar de esta y hemos podido sacar 25 puntos, con tres rivales claros para la carrera y el campeonato involucrados», reconoció Márquez, que con esta suma su cuarta victoria de 2019, con otros dos segundos puestos y el cero de Austin en una prueba en la que era líder destacado. «Para mis intereses voy más cómodo o afronto la carrera mucho más cómodo teniendo 37 puntos que teniendo 12. Yo no sabía que los otros se habían caído, sólo sabía que Dovizioso se había caído cuando me lo han marcado en la pizarra, porque con el equipo había hablado de que sólo quería información de él», añadió, corroborando la importancia que le da a un rival que este domingo salía a carrera con la intención de limar la desventaja con el líder. «Hemos trabajado duro a lo largo del fin de semana, todos hemos tenido problemas con el agarre, pero al final mi sensación era bastante buena y creo que tenía la posibilidad de pelear, por lo menos, por la segunda posición, quizás por algo más. Así que estoy muy decepcionado porque la desventaja ahora es mucho mayor», añadió.

Lorenzo falló, provocando el enfado monumental de Viñales («El perdón no sirve para nada»), la reacción menos estridente de Rossi y esa decepción de Dovizioso. «Ese tipo de curvas son muy complicadas, un embudo, y favorecen a que sucedan este tipo de cosas», se justificó Lorenzo, en una teoría que en gran medida compartió Márquez. «En las primeras vueltas, la gente quiere adelantar en todas las categorías y ahí se forma un embudo. Hay que ser muy preciso y muy precavido, porque cuando tienes un piloto delante y otro al lado no puedes evitar la caída de ellos. Es lo que me ha sucedido a mí. Podía haberlo evitado frenando antes y no adelantando a Maverick, pero aproveché la situación de que él tuviese que cortar para coger su rebufo e intentar adelantarle, sabiendo que me encontraba bien y que siempre tengo un plus más en las primeras vueltas. Podía ponerme segundo detrás de Marc, que iba a empezar a tirar. Intenté esto, pero me equivoqué en la peor curva y en el momento equivocado y sucedió esto. Cualquier disculpa no sirve de nada. Yo lo he vivido en mis propias carnes», aceptó, tras un complicado día en el que terminó convirtiéndose en el protagonista involuntario del gran premio (a la espera de ver si recibe una sanción), junto al ganador, y también a Quartararo, que por fin corroboró todo lo apuntado en su inicio de año en MotoGP con su primer podio, en un fin de semana en el que su peor resultado en las distintas sesiones de entrenamientos había sido un segundo puesto, el mismo resultado que logró en la carrera, otra señal del llamativo nivel con el que el francés ha desembarcado en la clase reina.

Clasificación oficial del GP de Cataluña:

1. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 40:31.175

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) a 2.660

3. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP19) a 4.537

4. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) a 6.602

5. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) a 6.870

6. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) a 7.040

7. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) a 16.144

8. Takaaki Nakagami (JPN/Honda RC 213 V) a 17.969

9. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18) a 22.661

10. Johann Zarco (FRA/KTM RC 16) a 26.228

11. Andrea Iannone (ITA/Aprilia RS-GP) a 32.036

12. Miguel Oliveira (POR/KTM RC 16) a 44.666

13. Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki GSX RR) a 51.363

No terminaron, por caída, Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18), Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP19), Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1), Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1), Bradley Smiht (GBR/Aprilia RS-GP), Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Desmosedici GP18) y Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1).

No terminó, por problemas físicos tras sufrir un impacto de otra moto, Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP).

No terminó, por problemas técnicos, Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16).

Campeonato del mundo (7 carreras de 19):

1. Marc Márquez (ESP) 140 puntos

2. Andrea Dovizioso (ITA) 103

3. Alex Rins (ESP) 101

4. Danilo Petrucci (ITA) 98

5. Valentino Rossi (ITA) 72

6. Jack Miller (AUS) 53

7. Fabio Quartararo (FRA) 51

8. Takaaki Nakagami (JPN) 48

9. Pol Espargaró (ESP) 47

10. Cal Crutchlow (GBR) 42

11. Maverick Viñales (ESP) 40

12. Franco Morbidelli (ITA) 34

13. Aleix Espargaró (ESP) 27

14. Joan Mir (ESP) 22

15. Jorge Lorenzo (ESP) 19

16. Johann Zarco (FRA) 16

17. Miguel Oliveira (POR) 12

18. Andrea Iannone (ITA) 12

19. Michele Pirro (ITA) 9

20. Francesco Bagnaia (ITA) 9

21. Tito Rabat (ESP) 9

22. Stefan Bradl (GER) 6

23. Sylvain Guintoli (FRA) 3

24. Karel Abraham (RCH) 2

25. Hafizh Syahrin (MAL) 2