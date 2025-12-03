Una noche para premiar a los mejores

Ya es una tradición. Como cada año a finales de diciembre llega el acto con el que se cierran y valoran temporadas y logros individuales ... y colectivas. La fiesta en la que el deporte cántabro premia a sus campeones. Y no es otra que la Gala del Deporte Cántabro, que tendrá lugar el próximo sábado día 27 a las 19.30 horas de nuevo en el Palacio de Festivales, como se ha convertido ya en costumbre desde hace unos años, cuando el recinto de Gamazo tomó el relevo del Hotel Chiqui. Y para que todo el mundo pueda disfrutar esa noche la entrada será gratuita. Eso sí, hay que recoger la invitación, algo que podrá hacerse a partir del próximo martes.

Sobre el escenario, nombres más que reconocibles por los aficionados al deporte en Cantabria. El campeón del mundo de vela de la clase 49er, Diego Botín, el exjugador de balonmano del Teka Chechu Fernández y el campeón del mundo junior de Moto3 y de la Red Bull Rookies Cup, Brian Uriarte, entre otros, serán algunos de los premiados en esta nueva edición.

Como en otras ocasiones, habrá trece categorías de premios para distinguir a los mejores de Cantabria. Algo que no ha sido nada fácil, ya que este año 2025 «entre campeonatos del mundo y de Europa, los deportistas cántabros han conseguido 34 medallas, 21 oros, 6 platas y 7 bronces», según señaló el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria, Juan Antonio Prieto en la presentación de la gala.

El premio Leyenda Deportiva 'Severiano Ballesteros' será para Chechu Fernández; el Deportista Internacional del Año 'Paco Gento' lo recibirá Diego Botín; la deportista nacional del año es para la jugadora de hockey hierba Patricia Álvarez; y el premio Valores Deportivos 'Alfonso Prieto' recae en Pablo Delgado, campeón de Europa sub 23 de triple salto.

El equipo del año lo ha conquistado el Club Ciclista Meruelo; el premio a Entidad Deportiva del año es para el Sardinero Hockey Club; la Promoción Deportiva recaerá en manos de 'Cundo' Pérez Rivas; la Promesa del Año es para los campeones del mundo de motos y patinaje, Brian Uriarte e India Rojo; el premio bolístico para Marta Castillo; mientras que la Gesta Deportiva será para la lanzadora de disco Andrea Njimi Tankeu.

En próximas fechas se anunciará el Premio Cantabria, que reconoce a un deportista o un club de fuera de Cantabria que haya tenido relevancia internacional. Y también falta por anunciar el Premio Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria, para un periodista deportivo, y el premio Juan Manuel Gozalo, que distingue a un deportista, ya sea español o extranjero, que tenga un gran palmarés. En otras ediciones de este galardón se ha distinguido a Vicente del Bosque, Fermín Cacho, Miguel Induráin o Theresa Zabell.

Las invitaciones se pueden recoger en la Casa del Deporte, en La Albericia, en la tienda de deporte de El Corte Inglés, en El Diario Montañés, en el Hotel Santemar, en el BarMundial, en Torrelavega y en la Cafetería Picos de Europa, en Santander.