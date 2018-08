Fútbol | Racing Berto Cayarga llega para ser un futbolista «polivalente, tener el balón y asociarme» Daniel Pedriza El nuevo centroampista del Racing ha sido presentado hoy LEILA BENSGHAIYAR Jueves, 9 agosto 2018, 17:10

El Racing presentó este jueves al centrocampista Alberto 'Berto' Cayarga (Avilés, 1996) el nuevo fichaje procedente del Sporting que llega para reforzar el ataque por las bandas del equipo verdiblanco. El jugador, que ocupará ficha sub 23 se define como un futbolista «polivante», que puede jugar en «las tres zonas de la media punta arriba», además explicó que le gusta «tener el balón y asociarme». En ese momento la voz de Chuti Molina, director deportivo, se alzó para interrumpir: «Y con corazón, que los tiene bien puestos, que trabaja y ese es un detalle importante».

Cayarga fue uno de los nombres que más sonó desde que terminó la temporada como una posible refuerzo de cara la nueva campaña; y a pesar de las negativas de Chuti Molina, director deportivo sobre su desembarco en el Racing –en la presentación de Cejudo, Molina declaró que: «Cayarga está por encima de nuestras posibilidades»- el jugador ha confirmado que el club cántabro se había posicionado desde el principio para buscar su desembarco en Santander.

«Desde el principio se tuvo interés en mí. Nada mas acabar la temporada hable con gente del Racing y mostraron interés. Yo les dije que tenia que esperar porque tenía mercado superior», explicó en sala de prensa. Además el jugador a afirma que ha rechazado otras proposiciones. «Tuve alguna oferta superior, pero me decante por el Racing.» Para más tarde confesar: «El Oviedo fue uno de los que tuvo interés en mí». Aunque al final el tira y afloja que se ha prolongado durante buena parte del verano entre el jugador asturiano y el club cántabro se ha saldado con la llegada del futbolista.

Molina explicó por qué hace apenas diez días había negado el posible desembarco del asturiano en el Racing y qué había cambiado en ese breve lapso de tiempo. «El yunque hay que darle todos los días hasta que diga que sí, pero en ese momento estaba totalmente perdida la situación» y después matizó «el Racing ha tenido un jugador cerrado y al final no ha venido se ha ido a Segunda A y en esta ocasión ha sido al revés. Lo di por perdido y la situación ha girado. El problema es si te gastas ese dinero en otro jugador y otro puesto, pues hemos estado aguantando».

Cayarga no tiene dudas de que el Racing «es un club que este año va a conseguir el ascenso. Lo veo un proyecto ambicioso». Ese ha sido uno de los factores que le han convencido de firmar por dos temporadas con los verdiblancos y también la posibilidad de «crecer futbolísticamente, porque es un primer equipo que tiene mucha historia».

Sobre el peso que supone la presión por lograr el ascenso y la exigencia a la que estará sujeto en Santander el asturiano firma que no tiene miedo. Ni al reto de subir de categoría, ni tampoco a los juicios de la afición. «Presión yo no tengo ninguna. Trabajo todos los días, entreno a tope y en los partidos intento dar el máximo posible. Si a la afición le gusta, que espero que sí, pues encantado y si no están contentos con mi juego, intentaré mejorarlo para que lo estén», avanzó.

El jugador, que tenía aspiraciones de jugar en la primera plantilla de Sporting no vio colmado su deseo y buscó otra oferta que le resultase más satisfactoria. Sin embargo, no se siente decepcionado. Asume su salida del club asturiano y no reprocha nada a nadie. «Hice mi trabajo durante la temporada y si ellos creen que no es oportuno que yo este en las filas del primer equipo, pues ya está. Yo hice lo que tenía que hacer: metí goles, jugué de titular… Pero si el Sporting no considera oportuno que este con el primer equipo lo asumo totalmente».