Un empate que aleja el ascenso directo y acerca el play off

Marcos Menocal Santander Lunes, 12 de mayo 2025, 10:49 Comenta Compartir

Una jornada en que el único que no suma puntos de los cuatro primeros es el líder siempre es una jornada que se puede tomar ... como una oportunidad de acercarse y de reducir distancia. Sin embargo, no es sencillo valorar a falta de tres partidos como positivo que el que ganase al líder fuera el segundo. El Racing empezó el fin de semana a un punto del Levante, el equipo que ahora marca el ascenso directo y que también lo marcaba entonces, y lo acabó anoche a tres. Con esa contundencia de los resultados se puede decir que el empate que firmaron el Racing y el Oviedo en ElSardinero aleja un poco la vía directa para dar el salto a Primera. El Elche, por su parte, que no fue capaz de superar a los granotas en su campo, algo que de haber logrado casi le hubiera dado luz verde a su regreso a la élite, se queda sin puntuar, y por tanto todos se le han acercado un poquito, pero sigue siendo el primero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión