El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto da instrucciones a sus jugadores en el encuentro ante la Ponferradina. LOF

José Alberto: «No hicimos un gran partido, pero sí un gran esfuerzo por parte de todo el equipo»

El técnico lamentó que el duelo con la 'Ponfe' «no fuera nuestro mejor partido», pero dio la enhorabuena a los jugadores

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:40

Comenta

. «No ha sido nuestro mejor partido;ha ido espeso, y trabado por momentos, pero lo hemos sacado adelante». Esta fue la primera valoración de ... José Alberto en la rueda de prensa de El Toralín tras ganar el partido ante la Ponferradina sobre la bocina y evitar el lanzamiento de penaltis para los que ya se preparaba la grada. El técnico agradeció a los aficionados «su esfuerzo por venir hasta aquí para estar con el equipo». «Es algo siempre importante para nosotros», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  2. 2

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  3. 3 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
  5. 5

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  6. 6

    El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria
  7. 7

    Los carteros no quieren ir en patinete
  8. 8

    El desvío del tren da forma a su enlace clave y alcanza ya los dos años de obras
  9. 9 Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo
  10. 10

    La Policía halla indicios de que el incendio del garaje de El Alisal fue provocado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes José Alberto: «No hicimos un gran partido, pero sí un gran esfuerzo por parte de todo el equipo»

José Alberto: «No hicimos un gran partido, pero sí un gran esfuerzo por parte de todo el equipo»