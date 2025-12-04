José Alberto: «No hicimos un gran partido, pero sí un gran esfuerzo por parte de todo el equipo»

. «No ha sido nuestro mejor partido;ha ido espeso, y trabado por momentos, pero lo hemos sacado adelante». Esta fue la primera valoración de ... José Alberto en la rueda de prensa de El Toralín tras ganar el partido ante la Ponferradina sobre la bocina y evitar el lanzamiento de penaltis para los que ya se preparaba la grada. El técnico agradeció a los aficionados «su esfuerzo por venir hasta aquí para estar con el equipo». «Es algo siempre importante para nosotros», añadió.

El resultado final permite al Racing seguir vivo «en una competición que ya se ha visto cómo se sufre, como sufrieron los equipos de Primera y lo que hay que hacer para ganar y pasar las eliminatorias».

Sobre los cambios que hizo, tres de una tacada, José Alberto, apuntó que «algunas cosas sí estaban planificadas, pero otras no, como el de Suli, que aguantó hasta el descanso tras sufrir un golpe. No le dio para más y es una pena porque era uno de los jugadores a los que le venían bien los minutos de calidad». Aún así, el míster incidió en que «el equipo ha intentado lo que habíamos hablado». El entrenador del Racing resumió el partido de una manera muy pragmática:«Hemos hecho los primeros 30 minutos sin profundidad, a pesar de tener el partido donde queríamos pero después, los últimos 15 minutos, han sido malos. En la segunda parte ha habido un poco de todo; desorden y falta de contundencia pero estuvimos en nuestros sitio».

Pese a la victoria, José Alberto lamentó no haber hecho muchas más cosas positivas. «Tenemos capacidad para hacer muchas mas cosas de lo que hemos hecho hoy», pero entendió que eso podía ser posible. «Los jugadores vienen de no participar mucho y eso se nota, el ritmo de competición se nota», añadió.

Dio la enhorabuena a los chavales del filial, que hicieron un buen partido y que fueron protagonistas. « En la convocatoria teníamos máxima confianza en todos y sabemos de la dificultad y que era una oportunidad de sumar minutos para todos». El míster se refirió a la responsabilidad que tiene dar oportunidades a jugadores no habituales en esta competición. «Asumimos y asumo la posibilidad de caer eliminados y tengo la confianza en que podía pasar, pero es así».

En cuanto a los posibles rivales que pueden caer en la siguiente ronda, señaló que «ha estado el presi echando cálculos, A ver si no hay mas primeras que caigan eliminados. Yo, si me preguntan a mí, lo que quiero es el mejor rival posible para que la gente disfrute y nosotros tengamos más momentos de calidad para seguir creciendo».