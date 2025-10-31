José Alberto: «Parece que tenemos que ganar con una facilidad pasmosa»

«Estoy contento de ganar por primera vez esta temporada por 1-0 y de saber sufrir para aguantar ese resultado», decía José Alberto López ... muy poco después de llegar a la sala de prensa de los Campos de Sport. «Ha sido un partido muy competido. Los primeros 25 minutos nos costó mucho recuperar el balón, porque ellos tienen un gran nivel técnico, pero a partir de entonces interpretamos mejor el juego y tuvimos posesiones más largas. En la segunda parte de nuevo interpretamos bien lo que debíamos hacer y la pena fue no marcar ese segundo gol que nos diera tranquilidad», añadía.

Pese a la posición de descenso del Sanse, recordaba que «teníamos enfrente a jugadores que seguramente en muy poquito tiempo van a estar en Primera División» y se lamentaba de que «parece que tenemos que ganar con facilidad pasmosa, y aquí no gana fácil nadie». Pedía además que se valore «la dificultad de encadenar tres victorias».

«Tenemos que tener tranquilidad; el liderato me importa poco, aunque dice que el equipo está trabajando, y tenemos que tener humildad para afrontar todo tipo de partidos. A veces hay que ponerse el mono de trabajo para soportar ese empuje que ellos tenían», señalaba manteniendo el mismo discurso.

«Tenemos que mejorar en muchos más registros de los que hemos mostrado anteriormente», reconocía, pero destacó que el Racing tuvo el 61% de la posesión:«Siempre queremos marcar más goles, pero no debíamos asumir riesgos y sí saber jugar con la ventaja que teníamos».

En cuanto al gol anulado a Álvaro Mantilla, fue claro: «Me parece que es gol legal, pero es mi opinión; ha sido lo que han determinado y hay que aceptarlo», pero declaraba acto seguido: «Lo he dicho otras veces: no se pueden perder cinco minutos para revisar una jugada».