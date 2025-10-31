El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, durante el partido de este viernes en Los Campos de Sport. Daniel Pedriza

José Alberto: «Parece que tenemos que ganar con una facilidad pasmosa»

El míster pide que se valore «la dificultad de encadenar tres victorias»

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:07

«Estoy contento de ganar por primera vez esta temporada por 1-0 y de saber sufrir para aguantar ese resultado», decía José Alberto López ... muy poco después de llegar a la sala de prensa de los Campos de Sport. «Ha sido un partido muy competido. Los primeros 25 minutos nos costó mucho recuperar el balón, porque ellos tienen un gran nivel técnico, pero a partir de entonces interpretamos mejor el juego y tuvimos posesiones más largas. En la segunda parte de nuevo interpretamos bien lo que debíamos hacer y la pena fue no marcar ese segundo gol que nos diera tranquilidad», añadía.

