Fútbol Lombardo mejora y Figueras continúa su puesta a punto El Racing vuelve al trabajo sin que Ania desvele nada de sus planes MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 24 abril 2019, 14:20

Enzo Lombardo y Jordi Figueras evolucionan favorablemente pero siguen sin estar disponibles para Iván Ania. Al francés se le pudo ver en La Albericia participando del primer tercio de entrenamiento. Parece que su estado físico mejora, pero es prematuro que juegue el sábado en Lejona. El que está descartado es el central, que aún no se ha incorporado al grupo en ningún momento.

Por lo demás, el equipo volvió al trabajo después de un día de descanso y con la mente puesta en ser campeón el sábado matemáticamente. Ania no desveló ninguno de sus planes, que por otro lado no serán muy distintos a los del pasado domingo ya que el entrenador quiere finiquitar de una vez por todas el título. No es menos cierto que el hecho de jugar en un campo tan pequeño como Sarriena podría condicionar la alineación y decantarse por jugadores con más vocación defensiva. Así las cosas, Mario y Sergio tienen más posibilidades de formar el centro del campo de nuevo. La incógnita seguirá estando en quiénes estarán en la línea de tres; Cejudo, Cayarga, Noguera, Hidalgo.... Es una oportunidad para ver a Dani Segovia, dado el juego aéreo que se espera.

Mañana será entrenamiento a puerta cerrada.