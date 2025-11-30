El mago parte por la mitad al Eibar

No le hizo falta serrucho a Íñigo Vicente para partir por la mitad al Eibar. Un prestidigitador nunca desvela sus trucos. Probablemente no la viesen ... anunciada en la agenda de ocio de El Diario Montañés, porque no estaba programada. Pero este domingo hubo función de magia en los Campos de Sport. El Racing entró bien al partido, pero se fue atorando en el grisáceo juego armero. Tuvo que llegar el de Derio para encontrar la salida con un gol de precisión y, a partir de ahí, liderar la goleada con tres asistencias. Y así, el equipo verdiblanco, que logró encadenar dos partidos seguidos con la portería a cero un año y una semana después, continúa firme en la batalla de codazos por la cabeza de la clasificación.

José Alberto también entendió que, de lo visto en El Plantío, debía tocar lo menos posible. Aunque se avecinase una semana con tres partidos y dos viajes tortuosos. Así, sólo cumplió con la obligación. Con Maguette Gueye sancionado, tiró de la actual jerarquía en el doble pivote y metió en el once a Íñigo Sainz-Maza, por delante de Aldasoro o Sergio Martínez, los otros candidatos. Lo demás, lo mismo que en Burgos. De la portería a la delantera.

Ampliar Alberto Aja

Así, la cocina racinguista tenía dos patrones. El cántabro y el colombiano. El líder del vestuario y el jefe del 'prao', el que decide a qué, cómo y cuándo se juega. Íñigo Sainz-Maza y Gustavo Puerta. El de Ampuero dio el último 'speech' en la piña previa al saque inicial. Y por si a alguno no le había quedado claro lo que había que hacer, el capitán predicó con el ejemplo. Presionó a Guruzeta, agarró a Arbilla, se la robó por detrás a Aleix Garrido y cortó el avance de Corpas. Así, en menos de treinta segundos. La grada premió al cántabro.

Racing Ezkieta, Mantilla, Salinas, Javi Castro, Pablo Ramón (Facu González, min. 66), Íñigo Sainz-Maza, Gustavo Puerta (Arana, min. 81), (Marco Sangalli, min. 58), Íñigo Vicente (Arana, min. 81), Peio Canales y Villalibre (Jeremy, min. 58). 4 - 0 Eibar Magunagoitia, Cubero, Arambarri (Nolaskoain, min. 46), Javi Martínez (Magunazelaia, min. 47), Arribas, Sergio Álvarez, Guruzeta (Adu Ares, min. 70), Corpas (Mada, min. 70), Martón (Bautista, min. 57), Marco Moreno y Aleix Garrido. Árbitro principal Álvaro Moreno (C. Madrileño).

VAR Óliver de la Fuente (C. Castilla y León).

Asistentes Rodrigo Blázquez (Madrileño) y Álvaro González (Extremeño).

Cuarto árbitro Daniel Clemente (Canario).

AVAR Manuel Ángel Pérez (Madrileño).

Goles 1-0, min. 36: Íñigo Vicente. 2-0, min. 43: Villalibre. 3-0, min. 48: Javi Castro. 4-0, min. 78: Marco Sangalli.

Tarjetas amarillas Amarilla a los visitantes Sergio Álvarez, Corpas y Arambarri.

Tarjetas rojas: no hubo.

Estadio Campos de Sport de El Sardinero.

Asistencia 19.139 espectadores.

Incidencias Césped en buen estado en una tarde con lluvia intermitente.

Había que estar metido para meterle mano a un Eibar más apretado que la localidad guipuzcoana en su estrecho valle. Era necesario prospeccionar en busca de posibles huecos y aprovechar la vulnerabilidad de un rival en mal momento. Un balón llovido le cayó a Andrés Martín, que sacó una volea mordida que tocó Aleix Garrido antes de marcharse fuera.

Apenas habían transcurrido diez minutos y en la banda ya calentaban Marco Sangalli y Suleiman Camara. Seguro que no estaba previsto. Desde allí, pudieron ver los dos primeros acercamientos peligrosos de los vascos. Primero, un centro de Garrido que no acierta a agarrar Ezkieta y tiene que quitarse de encima. Después, Corpas recibe solo en el segundo palo, se perfila y su disparo, centrado, lo tapa bien, ahora sí, el meta navarro. Sangalli y Suleiman regresaron a sus asientos.

Como el nubarrón que se instalaba encima de la Segunda de El Sardinero, el partido se iba oscureciendo para un Racing que no encontraba ni la lucidez necesaria ni el camino ante un Eibar que, bueno, se iba sintiendo más cómodo. Con más opciones de rascar algo de los Campos de Sport. A Íñigo Sainz-Maza le sobró un regate en la medular y la pérdida terminó con un tiro de Guruzeta que buscaba la escuadra, pero encontró la Preferencia. La imprecisión del capitán no iba a ser la única.

Pablo Ramón se cansó de mover el balón de un lado a otro, al borde del pasivo, sin avanzar. El balear se fue de expedición. Como Lúcio, aquel central brasileño del Leverkusen al que le quemaba el trasero la frontal del área propia. El zaguero verdiblanco se marchó hacia delante, regateó a dos rivales y, en cuanto vio hueco, disparó duro. Quizá podía haber apurado un poco más, pero a Magunagoitia le puso las cosas complicadas. El rechace lo cazó Salinas pero, con las prisas, le tiró a dar al portero.

En la rotonda cercana a la esquina suroeste de los Campos de Sport, de cara a la Navidad, han colocado una gran caja de regalo. El Eibar casi se da por aludido y se le enciende la luz. Un grave error de Javi Castro dejó a Corpas ante Ezkieta y el guardameta navarro se hizo grande para tapar el disparo. Luego, con el Racing muy desdibujado, Martón lo intentó, pero su envío no encontró portería.

Ampliar

De repente, de la nada, el equipo cántabro sacó una jugada absolutamente genial. Cuatro futbolistas. Cuatro toques. El pase de primeras de Andrés Martín dejó a Peio Canales mano a mano con Magunagoitia y al vasco se le hizo de noche. La mandó alta de forma inexplicable. El chaval aún tiene que ajustar la mirilla.

No como otros. En la siguiente, Íñigo Vicente recibió en la frontal del área con el visor bien calibrado. El de Derio levantó la cabeza y, entre botas y piernas, visualizó un hueco mínimo. ¿Dónde la quieres? Ahí. Pegadita a la cepa del poste. Gol. Y así, hizo desaparecer los males racinguistas. Niños, no intenten esto en casa, porque probablemente no les va a salir.

Vicente ya había frotado la lámpara maravillosa de su bota derecha. Esa que desde 2018 mantiene conexión directa con el 'Búfalo'. Córner. Asier, pide un deseo. Balón al primer palo. El delantero se eleva sobre la defensa y hace un homenaje retro al gol del ascenso de 2014. Aquel de Sellarés, del Llagostera, en propia puerta.

Todavía hubo un tercer intento de liadita de un Íñigo Vicente no ya encendido, sino incendiado. El vasco evitó a varios rivales antes de mirar de reojo el desmarque de Andrés Martín y ponérsela franca al andaluz quien, fiel a su versión más reciente, se estrelló en el guardameta. Otro que tiene que afinar puntería. Ni por San Andrés. Pero bueno, se llegó al descanso de manera inmejorable para como se estaba poniendo la cosa.

En Tribuna Oeste, mientras esperaba en la fila del café, un aficionado le decía a la parienta: «Bueno, pues ya está»... La mujer, curada de espanto, le puso rápidamente en su sitio... «Espérate a ver, no vaya a pasar lo del Granada». ¿Lección aprendida? Sigan leyendo.

Ampliar Alberto Aja

Para Íñigo Vicente no hubo intermedio que valga. Regresó al terreno de juego igual que lo abandonó al final de la primera parte. Tres minutos de la reanudación. Córner a favor. También desde la izquierda del ataque. Un caramelo. Javi Castro vuela y la enchufa al segundo poste. Con el 3-0, José Alberto se dirigió a los cinco futbolistas que andaban calentando y, a alguno de ellos, le dijo que acelerase. Había que empezar a gestionar cargas. Con Íñigo Vicente dolorido tras un golpe, el cambio se estaba poniendo a huevo.

Andrés Martín remató con dificultades, flojo, a las manos de Magunagoitia. El andaluz se tiró al suelo, desesperado. La Gradona le dio una palmadita de cariño. «Todos queremos que marque Andrés Martín», cantó la platea. Pero esta vez no iba a ser, porque el sevillano, junto a Villalibre, iba a ser sustituido. Por Marco Sangalli y Jeremy.

El partido entró en modo resaca. Para los locales, del rápido atracón que se pegaron. Para los vascos, por el vapuleo quizá desmedido a un perro que ya llegaba a Santander flaco y pulgoso. Pinta mal el cuadro armero. Mientras tanto, Facu González sustituyó a Pablo Ramón.

Evidentemente, no se le puede quitar mérito al Racing de mantener la portería a cero por segunda semana consecutiva. Pero lo cierto también es que el Eibar no estaba ya para muchas inquietudes. Poco volvieron a inquietar los vascos a Ezkieta durante la segunda mitad del encuentro,.

Íñigo Vicente llevaba un rato sin aparecer, pero aún no había dado la función por concluida. Andaba preparando el truco final. Falta sobre Jeremy en el mediocampo. El mago que al pasar por allí, ve el balón tirado en el suelo y a Marco Sangalli un poco más allá. El de Derio sacó rápido la falta para dejar a su compañero solo en la carrera hacia Magunagoitia. Sangalli no desaprovechó el regalo.

Ampliar El entrenador del Racing, José Alberto, dando instrucciones a sus jugadores este domingo en El Sardinero. Alberto Aja

José Alberto dio por cerrado el capítulo de sustituciones retirando a Íñigo Vicente y a Gustavo Puerta, en favor de Yeray y Juan Carlos Arana. Con la más que merecida ovación al vasco, ahora sí, se dio por finalizada la función. Bueno, casi, porque el equipo verdiblanco estuvo a punto de dejar la portería a uno a última hora. Ezkieta, firme ante el tiro de Magunazelaia, mantuvo el cero a buen recaudo en el videomarcador.

No ocurrió mucho más. Al menos en lo futbolístico. La Gradona quiso agasajar con cánticos a José Alberto y, desperdigados por el estadio, nutridos pero no mayoritarios, hubo quien contestó con silbidos. Con 4-0 y el equipo líder. Porque con estos tres puntos, mantienen el ritmo impuesto por sus rivales. Mientras tanto, alguno salía de los Campos de Sport preguntando cuándo era la próxima función. La de magia. De fútbol, el jueves, con Copa incluida, hay otra.