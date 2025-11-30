El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Aja
El mago parte por la mitad al Eibar

Un gol de Íñigo Vicente saca del atolladero al Racing y, a partir de ahí, el de Derio lidera la goleada con tres asistencias para mantener al equipo cántabro en el coliderato

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:49

No le hizo falta serrucho a Íñigo Vicente para partir por la mitad al Eibar. Un prestidigitador nunca desvela sus trucos. Probablemente no la viesen ... anunciada en la agenda de ocio de El Diario Montañés, porque no estaba programada. Pero este domingo hubo función de magia en los Campos de Sport. El Racing entró bien al partido, pero se fue atorando en el grisáceo juego armero. Tuvo que llegar el de Derio para encontrar la salida con un gol de precisión y, a partir de ahí, liderar la goleada con tres asistencias. Y así, el equipo verdiblanco, que logró encadenar dos partidos seguidos con la portería a cero un año y una semana después, continúa firme en la batalla de codazos por la cabeza de la clasificación.

