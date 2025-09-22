El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Racing saludan a la afición desplazada.

Ver 13 fotos
Los jugadores del Racing saludan a la afición desplazada. LOF
Racing

El Naranjito de Schrödinger

Ni sí ni no. Un Racing feo en la primera mitad encarrila el partido en la segunda a base de pegada, pero un Córdoba en inferioridad durante cerca de veinte minutos logra el empate en el minuto 97

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

María Dolores de Salto y José María Martín Pacheco, publicistas de profesión, dibujaron una naranja en un papel. Era 1979. No había nacido ningún jugador ... del Racing. Ni siquiera José Alberto, que lo hizo unas semanas antes del Mundial de 1982. «Vi las naranjas y me pregunté ¿por qué no? Quería evitar lo del toro y la pandereta como mascota del Mundial», explicó tiempo después Martín Pacheco. Los creadores recibieron un millón de pesetas. «Su presentación como mascota generó más comentarios negativos que elogios debido a su pobre diseño y pésima simetría; con el paso del tiempo, fue aceptado debido a su significado más que a su apariencia», continuó. La Federación vendió los derechos del cítrico, posteriormente, por 1.400 millones de pesetas. Como el Racing, de naranja, en Córdoba. Feo en la primera parte; pudo obtener pingües beneficios en la segunda exprimiendo sus fortalezas. Sin embargo, la mitad del botín se perdió en el añadido por no saber matar el choque. Un presunto penalti de Salinas sobre el exracinguista Rubén Alves, después de que la sangre en la nariz del vasco pusiese sobre la pista al VAR, permitió al equipo de Iván Ania empatar después de casi veinte minutos con un futbolista menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  2. 2

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  3. 3

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  4. 4

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  5. 5

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  8. 8 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander
  9. 9

    Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras
  10. 10 Homenaje a Celia Barquín en el campo de golf Abra de Pas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Naranjito de Schrödinger