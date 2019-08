Fútbol | Racing Optimismo pese a la «falta de gol» Yoda y Olaortua aguardan un lanzamiento de esquina en el partido frente al Málaga. : / Javier Cotera El entorno se muestra satisfecho con el debut liguero de un Racing que «quizá pagó la novatada» SERGIO HERREROP | PEDRO FOMPEROSA Santander Lunes, 19 agosto 2019, 07:28

El racinguismo ve la botella medio llena. Con los condicionantes de un equipo aún en construcción y los nervios del estreno, quienes viven de cerca el Racing se marcharon de la grada con buen sabor de boca. «Falta gol», esa frase es tan reincidente como evidente, pero «hay mimbres» y el optimismo de cara a luchar por la permanencia es la tónica dominante. El de Ania fue «un equipo intenso» y «muy trabajado» que quizá «pagó la novatada» del cambio a una categoría que «no tiene nada que ver con la Segunda División B». Así pues, además del necesario acoplamiento de las piezas, el director deportivo debe acertar con la contratación de un delantero que marque lsa diferencias. Aquí no valen medias tintas y menos con lo que hay en juego, porque «la permanencia sería el espaldarazo definitivo al proyecto» de estabilización institucional de la entidad verdiblanca.

Berto Cayarga | Jugador del Racing «La contundencia en las áreas decidió el partido»

«Fuimos dominadores, especialmente durante los primeros setenta minutos del partido. Tuvimos muchos acercamientos y ocasiones para haber marcado, pero esto es Segunda División y al final la contundencia en las áreas decidió el partido. Por lo menos nos quedamos con la buena sensación del juego, pero terminamos fastidiados por el resultado. La mejoría del Málaga en la última parte del encuentro fue mérito suyo. Competimos perfectamente con un rival que va a estar peleando por el ascenso a Primera. Fuimos un equipo dinámico, con personalidad, dimos la cara y esa es la línea que tenemos seguir pese a esta derrota. En cuanto a la jugada del penalti no pitado, el VAR está precisamente para revisar esas jugadas. En la de Cejudo se ve claramente que hay un empujón y que el defensa se desentiende del balón. Un empujón sin disputar la pelota es penalti. No obstante, nosotros tenemos que pensar ya en el próximo partido ante el Almería».

José Ceballos | Excapitán del Racing «Me gustó, pero faltan cosillas como la pegada»

«El Racing estuvo bien. En líneas generales me gustó. Creo que fue superior al Málaga en muchos momentos y dominó durante tres cuartas partes del partido. En los últimos minutos el Málaga se impuso y tuvo las mejores ocasiones. Lógicamente, un equipo no puede controlar el 100% del juego. Es cierto que faltan cosillas que con el tiempo pero se irán cogiendo y falta ni más ni menos que la pegada, pero esto es Segunda División y la pegada está en los jugadores de Primera. Le faltó un poco más de suerte de cara a gol, de pegada. Así todo, me gustó. Hubo cosas que me gustaron. Luca lo hizo muy bien, da mucha seguridad, tiene muy buen juego con los pies. Es un portero moderno, creo que lo puede hacer muy bien en el Racing. Hizo una muy buena parada en la segunda parte y en el gol poco pudo hacer, fue un remate muy bueno de Adrián».

Jesús Merino | Excapitán del Racing «De esta derrota deben aprender la lección»

«Ante el Málaga vi un equipo muy bien trabajado y con unos automatismos muy definidos, pero en una competición distinta, porque la Segunda División tiene poco que ver con la Segunda B. Antes el Racing era absoluto dominador en los partidos y ahora va a sufrir mucho. El sábado fue superior durante 70 minutos, pero cuando el Málaga se hizo con el balón, el equipo de Iván Ania sufrió mucho y ellos, con muy poco, hicieron peligro. Tenemos que aprender esa lección. Evidentemente falta gol y presencia en el área. El Málaga llegó a Santander con muchos problemas, pero aún así se llevó los tres puntos. Eso demuestra que esta temporada no va a ser fácil y que ningún partido va a ser sencillo. Cada jornada será una nueva batalla. Soy optimista de cara a la permanencia, porque creo que el equipo tiene mimbres, pero sabiendo que va a haber momentos o rachas muy complicadas. No va a ser divertido, pero el Racing debe ser práctico porque la permanencia sería el espaldarazo definitivo al proyecto».

José Ángel Peláez | Presidente de la Federación Cántabra «Al equipo todavía le falta acoplarse»

«Creo que al equipo todavía le falta algo de rodaje, de acoplarse. El Racing dominó el encuentro con claridad hasta que se agudizó el cansancio. El ritmo en esta categoría es muy diferente. Más alto. Tuvo bastantes ocasiones, pero en Segunda División meter un gol es muy raro y los jugadores verdiblancos no fueron capaces de materializar sus oportunidades. De todas formas, en mi opinión la imagen que ha dado el Racing es muy buena, ante uno de los equipos llamados a ser uno de los gallitos de la categoría pese a sus problemas institucionales. Considero que para ser el debut en la categoría después de cuatro años fuera del fútbol profesional, el balance es positivo aunque lo peor fuese el resultado. Soy tan optimista con respecto a la consecución de la permanencia, que creo que el Racing terminará el campeonato en posiciones bastante por encima de los puestos de descenso».

Juan Carlos García | Exjugador del Racing «Vi al Racing mejor de lo que me esperaba»

«Vi al equipo muy bien. Quizá pagó la novatada de la nueva temporada y la nueva categoría. El Málaga, salvo un rato al final, fue inferior. El Racing mereció ganar, pero esto es así. En una categoría como la Segunda División tienen mucha importancia los detalles. Si en lugar de la posible falta de Adrián en el gol, el defensa del Racing le agarra un poco, estaríamos hablando de otra cosa. Hay mucha diferencia con la Segunda B. El juego es mucho más rápido y la sensación de velocidad es mayor, y lo digo por experiencia, porque a mí también me tocó cambiar de categoría varias veces. Le faltó poder marcar. Fue un buen partido, pero con mala suerte. No hay por qué desmoralizarse. La verdad es que he visto al Racing mejor de lo que me esperaba. Le falta gol, porque tuvo algunas ocasiones que no materializó. Deben acertar con el delantero, porque marca la diferencia, aunque el sábado, por ejemplo, Nuha no tuvo ni siquiera opción de rematar. De todas formas, creo que el Racing está motivado, tiene jugadores majos y ante el Málaga dio la cara. Le queda aclimatarse a la categoría».

Ángel de Juana 'Geli' | Exjugador del Racing «Se puede ser optimista, pero falta algo arriba»

«El Racing tuvo intensidad, tuvo ganas y tuvo ilusión. En la segunda parte empezó muy bien y tuvo ocasiones, pero creo que al final le faltó cambiar el chip de Segunda B a Segunda División. En mi opinión, se puede ser optimista, pero hace falta algo arriba que cambie un poquito el ritmo y que se metan las ocasiones que haya o que se generen más ocasiones. Creo que el entrenador hizo un cambio bueno y luego volvió al sistema anterior. Yo estimó que ahí el Málaga se hizo con el partido. Para mí falta un delantero goleador. Un delantero que haga ocasiones o que las meta».

Tuto Sañudo | Presidente honorario del Racing «El equipo estuvo bien, pero tuvo mala fortuna»

«El equipo estuvo bien, lo que pasa es que tuvo la mala fortuna de que le metieran un gol y además ya muy cerca del final del encuentro. El Málaga no dominó el partido, pero es verdad que llegó unas cuantas veces con cierto peligro y en una de ellas acertó y tuvo la gran fortuna de encontrarse con el gol. Si llega a marcar el Racing habría ganado, pero marcaron ellos y se llevaron el triunfo. Estaba claro que el que se adelantara iba a sacar el resultado hacia adelante. El Racing tuvo más el balón, pero tuvo la mala fortuna de dar al palo y otro par de veces rozó el poste. Eso es el fútbol. Es el primer partido de Liga y el equipo aún no estuvo al 100%. Esto acaba de empezar y la preparación no es total aún, pero salí con buenas sensaciones del partido. Aún queda margen de mejora. Los jugadores tienen que ir mejorando físicamente y el equipo va a avanzar también. Tiene que seguir trabajando. Lo que es una pena es que ganar en la primera jornada siempre da moral y ahora si comienzas perdiendo los dos primeros en casa te empiezan a meter ventaja y es muy difícil recuperarlo. El equipo en líneas generales está bien pero aún se puede mejorar el equipo. Si encuentran algo que pueda sumar a la plantilla siempre será bueno para el Racing».