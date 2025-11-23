De poder a poder

Romper el gafe de El Plantío, reivindicarse tras dos decepciones y, de paso, intentar cazar al líder. Con estas ambiciosas expectativas afronta el Racing un ... complicado partido ante el Burgos (El Plantío, 18.30 horas) que José Alberto prevé intenso y con un rival voraz desde el inicio y Ramis vaticina algo más sosegado y táctico, aunque ambos apuntan a un duelo parejo con una gran importancia del balón parado y las jugadas puntuales.

Las claves Burgos En un excelente momento anímico y de resultados, llega con una sola bajay con Ramis lleva más la iniciativa de los partidos que en otras temporadas

Racing Recupera a Peio Canales, Puerta, Jeremy y Andreev, de vuelta de sus compromisos internacionales, y pierde a Michelin e Íñigo, en ambos casos por lesión

El ambiente previo es frío. En lo meteorológico, por los apenas seis grados que se prevén para la hora de inicio del partido. En lo social, por la congelación de relaciones entre los dos equipos provocado por la decisión de los castellanos de romper el pacto tácito –y no tan tácito– del precio de las entradas. Ese que ha provocado que las peñas no viajen, que JAL lamente la situación y que Manolo Higuera haya decidido no sentarse en el palco y seguir al equipo desde la grada. No le ha sentado bien al presidente burgalés, pero peor han acogido el racinguismo y el fútbol sus decisiones. En muchos campos, entre ellos los de Sport, no lo consiguen, pero LaLiga y muchos clubes parecen empeñados en expulsar a los aficionados de los estadios.

Tampoco será el caso de hoy en El Plantío, que vive sus últimos meses antes de su reforma –allí no hay polémicas con el Ayuntamiento–, no alcanza los 13.000 espectadores de aforo y tendrá unas gradas muy pobladas. También por muchos cántabros, porque las peñas no han viajado, pero sí los aficionados a título individual. El Burgos ha hecho así buena caja y conjurado el peligro de que el Racing estuviera más arropado aún.

La fría temperatura, quizá especiada con lluvia, se tornará en mucho más candente, tanto sobre el césped como en la tribuna, cuando eche a rodar el balón. Pese a la polémica, más de 700 racinguistas se desplazan hoy a Burgos y se miden dos equipos en plena pugna por los puestos de privilegio cuando se ha cumplido un tercio exacto de competición. En ascenso directo comenzó la jornada el Racing –ahora es temporalmente cuarto–. En play off el Burgos.

Los locales suman cinco partidos invictos (cuatro victorias y un empate) y el Racing comenzó la jornada en el segundo puesto tras su decepcionante empate ante el Granada tras irse al descanso con 2-0 a favor en los Campos de Sport. Sigue mostrando la misma irregularidad, pero es un prodigio de gol: pleno de catorce jornadas marcando. Muchos, casi todos los equipos, se cambiarían por él. Las tres victorias consecutivas que precedieron a la derrota en Las Palmas y las tablas granadinas llegaron con un once inmutable. El que después las sanciones y convocatorias internacionales obligaron a cambiar.

Los entrenadores «El Racing cuenta con mucho potencial ofensivo, pero nosotros también tenemos nuestra identidad. Si te equivocaste castiga y tendremosque defender muy bien» Luis Miguel Ramis Burgos

«El Burgos es más proactivo que otras temporadas y aunque curiosamente está sacando mejores resultados fuera, es siempre muy peligroso en El Plantio» osé Alberto López Racing

Durante la semana parecía incluso que José Alberto López iba a poder contar con todos sus efectivos, pero finalmente, y como ya preveía el técnico el viernes, Michelin no se vio en condiciones durante el entrenamiento de ayer y se han quedado fuera de la convocatoria. Sí que ha entrado Íñigo, que arrastraban problemas desde que en el último partido tuvo que ser sustituido en el descanso. Pero no está para repetir titularidad.

¿Jugarán los internacionales tras su largo viaje sin poder preparar el partido con sus compañeros? A estas alturas JAL ya lo ha decidido, pero incluso el mismo viernes reconocía tener dudas. O tal vez se guardaba cartas. «Llegan de una semana diferente, de competir con sus selecciones y de un viaje en dos de los cuatro casos muy largos. Han venido bien, pero no han hecho la semana con el equipo. Esas circunstancias nos hacen replantearnos muchas cosas, pero si van con la selección es porque son jugadores importantes. Todo eso lo valoraré después del último entrenamiento», decía el viernes.

Incógnitas

Con Ezkieta en meta, si Mantilla ya es imprescindible para el míster, más aún ante la ausencia de Michelin, mientras que el regreso de Salinas parece posible, pero no seguro. Solo ha entrenado una semana con sus compañeros en sesiones ya con contacto y aspira a volver a sentar a Mario, esta temporada su suplente natural. Por el centro, quitar el puesto a Pablo Ramón parece complejo, mientras que Javi Castro y Facu compiten por el otro lugar en la defensa.

Por mucho que Puerta acabe de regresar de su largo viaje con Colombia, su rendimiento como verdiblanco y con su selección le adjudican a priori –JAL debe ratificarle o no– como titular junto a Maguette, siempre con Aldasoso listo para darles el relevo si es necesario. Tras cinco partidos sin jugar, el míster le ve mejor y hasta le ha pedido disculpas por no darle minutos la semana pasada ante el Granada, cuando se lesionó Íñigo. Lo hizo en privado y, después, en público.

Andrés y Vicente son imprescindible. Desequilibrantes y diferenciales incluso cuando no están en su mejor momento. Por estatus, rendimiento, calidad –y contrato– Peio Canales debe ser el titular en la mediapunta, siempre con la necesaria prevención que exigen las palabras que el técnico pronunció el viernes.

JAL tiene así unos cuantos dilemas. Claro que cualquier entrenador los querría para sí. Quizá el mayor , el de la delantera, siempre que mantenga su 4-2-3-1. Dispone de tres alternativas: el Pichichi de Segunda, Asier Villalibre; el que lo era hasta su convocatoria internacional, Jeremy Arévalo, y quien hasta que una inoportuna lesión –si no lo son siempre– era uno de los emblemas verdiblancos: Juan Carlos Arana. El primero fue titular la semana pasada y marcó para emular a su paisano que da nombre al trofeo al máximo artillero. El segundo acaba de debutar con Ecuador, aunque se ha topado con críticas a su estado físico. Como dice José Alberto, «si no no les gusta su rendimiento, que no le llamen». Suma siete goles en catorce jornadas... sin haber podido siguiera disputar todas. El tercero continúa con su particular pretemporada tras mucho tiempo inactivo y una segunda, aunque breve, lesión, que junto a los tantos de los dos máximos goleadores le ha puesto las cosas muy difíciles.

El entrenador no ve polémica en que se cuestionen los parámetros físicos de Jeremy. Sencillamente es un hecho en el que lleva trabajando al menos dos años. Pero está satisfecho con su rendimiento. Como para no estarlo, con los siete tantos de un canterano que parecía abocado a un papel de extra y se ha erigido en referencia. Es uno de los dos jugadores que el entrenador reconoce que no están en el estado de forma que desea. El nombre del otro no lo citó, pero todo apunta, aunque el entrenador jamás ha verbalizado su nombre, a que es precisamente Asier Villalibre.

Así que el míster debe elegir entre sentar al máximo goleador de la categoría, al que lo era hasta que necesariamente se perdió el último partido por su convocatoria y debut como internacional absoluto y un Arana que sigue trabajando para recuperar el ritmo. Descartado este último –de momento– como titular, la duda está entre los otros dos.

Rival en racha

Si el Racing solo tiene una baja, lo mismo le ocurre al Burgos: la de Iván Chapela, que continúa con molestias. Los de Ramis llegan cómodos. Lo dice su propio entrenador, que ve «bien» a su equipo «desde hace muchos partidos» más allá de unos «buenos resultados que ofrecen un extra de energía y atrevimiento al grupo». «Llevamos una buena racha y, lógicamente, la gente se ilusiona», explicaba el viernes el catalán, que sin caer en la euforia no niega su satisfacción por el momento que vive. «Ahora, lo difícil es mantenerse en esas posiciones. Lógicamente, las victorias generan una alegría puntual, pero este es un equipo que enseguida resetea, intenta absorber lo bueno, mejorar lo menos bueno y se centra rápido en el siguiente partido», acotaba entre el diagnóstico y la instrucción.

Al Racing lo ve como un bloque «con mucho potencial ofensivo, facultado para sorprender y romper el partido en cualquier momento, pero que, sin criticar explicitamente su defensa, «concede más» que otros.

El rocanrol de JAL se mide así a la proactividad de Ramis. Los doce goles encajados por el Burgos, a las 29 dianas verdiblancas. La exigencia cántabra, a la ilusión castellana. Dos pizarras que funcionan este año muy bien en el balón parado pueden resolver el duelo del frío.