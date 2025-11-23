El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Villalibre y Jeremy compiten tanto por el Pichichi de Segunda como por el 'nueve' del Racing LOF

De poder a poder

El Racing visita El Plantío en un partido en la cumbre marcado por el frío, la buena clasificación de ambos equipos y el precio de las entradas

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:36

Romper el gafe de El Plantío, reivindicarse tras dos decepciones y, de paso, intentar cazar al líder. Con estas ambiciosas expectativas afronta el Racing un ... complicado partido ante el Burgos (El Plantío, 18.30 horas) que José Alberto prevé intenso y con un rival voraz desde el inicio y Ramis vaticina algo más sosegado y táctico, aunque ambos apuntan a un duelo parejo con una gran importancia del balón parado y las jugadas puntuales.

