El Racing inicia la liga con el reto del ascenso

Han pasado ya dos meses y un día de lo de Miranda y la Liga regresa con la sensación de que haya transcurrido mucho menos tiempo, aunque hay a quien se la he podido hacer largo por eso de los fichajes que no llegan. Por el camino han pasado, sin embargo, muchas cosas. La salida de Mikel Martija, la contratación de Chema Aragón, el polémica rescisión de Javi Montero, otro récord de abonados en Segunda División (y de nuevo tercer mejor registro histórico) y algunas caras nuevas, aunque pocas.

El Racing-Castellón marca el inicio de una temporada en la que una palabra alimentará las ilusiones o pesará como una losa en el vestuario y las oficinas de los Campos de Sport: ascenso. La constante progresión a lo largo de cuatro temporadas y el quinto puesto de la pasada así lo evidencias, por mucho de que en la caseta el técnico sea consciente de que supone añadir más presión al club y, especialmente a los futbolistas. No lo plantean los verdiblancos como una obligación, pero son conscientes que se les exigirá, cuando menos, disputarlo hasta el último momentos, tras las decepciones de los dos últimos finales de curso. Además, el propio José Alberto López lo necesita, pese a sus dos grandes temporadas y media, para reivindicarse.

El año pasado el Racing arrancó incontestable y llegó a ser tiránico líder, pero el curso se le hizo muy largo y esa duda, junto a la escasez de fichajes, ha mellado la autoestima de parte del entorno y la masa social. En lo que no ha afectado es en la implicación con el equipo. Primer partido, nuevo incremento de abonados y primer cartel de 'localidades agotadas'.

Los nuevos

Un Andreev que aspira a disputar la titularidad a Ezkieta en lo que se plantea como una meta muy ambiciosa, el recién incorporado Peio Canales –aún no disponible para el partido de este sábado–, el regresado Yeray y una vieja aspiración verdiblanca son por ahora las caras nuevas. Si el verano pasado fue el mercado en el que por fin se consiguió la cesión de Karrikaburu –y aún se sigue mirando de reojo a Zubieta—, este ha sido el del otro deseado que se hizo esperar: Asier Villalibre. A diferencia del navarro, el vizcaíno llega también a préstamo, pero con opción de compra. Es decir, con propósito de seguir construyendo bloque y proyecto.

Será además titular en su debut en partido oficial como verdiblanco. La lesión de Arana, al que le queda alrededor de un mes de baja, le deja la vía libre en una delantera en la que son los únicos 'nueves' natos, aunque tanto Andrés como Jeremy puedan adaptarse si es necesario a la posición. Será así esta tarde el único punta más allá de que en la temporada que se inaugura esta tarde José Alberto mantenga su habitual 4-2-3-1 u opte, como ya hizo en algunas fases de la anterior, por alternar dibujos. Por el momento, en la pretemporada ya ha probado tanto un 4-4-2 al que su Racing está más o menos habitualdo, aunque no sea su sistema de cabecera, e incluso el 5-4-1. Una puesta en escena que pueda parecer muy defensiva, pero con JAL en el banquillo y Sangalli y Yeray en la función de aquello que en los noventa llamaban carrileros puede resultar al contrario. Con balón, puede ser incluso un 3-4-3, según cómo se quiera interpretar el fútbol.

Más Racing Campos de Sport Primer lleno para inaugurar el curso A las cinco de la tarde se cerró el plazo para comprar asientos a través de la cesión de abonos, última opción después de las devoluciones de las enviadas a Castellón. No se puede adelantar el aforo de esta tarde, pero sí que no habrá billetes disponibles en las taquillas y que por lo tanto habrá un lleno de facto en la primera jornada de Liga. Previsiblemente, solo quedarán libres los asientos que los 18.274 abonados con los que cuenta el club esta temporada (batiendo el histórico registro del año pasado) dejen libres por no haber activado su cesión de localidad. Canteranos Siete jugadores del Rayo en la convocatoria Sin contar a Jeremy, que aunque lucirá este año el dorsal 29 es en la práctica futbolista del primer equipo, el Racing abre la Liga con una convocatoria en la que figuran siete jugadores del Rayo Cantabria: Rodri, Salinas, Diego Díaz, Sergio, Aitor Crespo, Izan y Santi Franco. Junto a ellos, el citado Jeremy, Mantilla, Saúl, Mario, Íñigo y Yeray completan la nómina de cántabros entre los 25 citados por José Alberto. Preparación Última sesión bajo el calor en La Albericia Con una temperatura que ya rondaba los 30 grados, el Racing no cambió sus planes y completó ayer en las Instalaciones Nando Yosu el último entrenamiento estival antes del inicio oficial de la competición. Lo hizo con todos sus futbolistas a excepción de Juan Carlos Arana, todavía sin un Peio Canales cuyo fichaje se oficializó apenas dos horas después.

Para la puesta de largo lo más probable, que no lo seguro, es que se mantenga el dibujo clásico, sin que se puedan descartar novedades. La baja segura de Arana y Maguette y Michelin renqueantes, aunque ambos han entrado en la convocatoria, condicionan los planes de un entrenador que abre el curso algo justo de efectivos, a la espera de esos refuerzos que deben llegar en las dos próximas semanas y media; antes de que se cierre el mercado.

Se han marchado nueve futbolistas, entre ellos los dos fichajes del pasado mercado de invierno, y por el momento han llegado tres. Así que no resulta extraño que hasta siete rayistas (Salinas, Rodri, Izan,Diego Díaz, Sergio, Aitor Crespo y Santi Franco) hayan entrado en la primera lista de la temporada. Nada menos que 25 futbolistas ha convocado JAL para el estreno, entre ellos al capitán, Íñigo Sainz-Maza. A menos que Maguette no esté en condiciones de jugar por sus molestias –aunque todo apunta a que sí–, el capitán deberá esperar su turno en el banquillo, pero su solo regreso a la competición oficial tras completar con normalidad la pretemporada constituye ya una excelente noticia.

El equipo

A la inversa, los problemas de Michelin pueden abrir la titularidad a Mantilla como central, que lo dejará un centro de la defensa integrado por los otros dos centrales con ficha del primer equipo: Manu Hernando y Javi Castro, mientras que en el lateral derecho Mario García parte con mucha ventaja sobre Saúl.

Con los intocables Andrés e Íñigo Vicente en las bandas, una de las mayores incógnitas está en quién ocupará la mediapunta. Hay muchos candidatos: Yeray, Jeremy en incluso Aldasoro, si el técnico optara finalmente por alinear a tres mediocentros y adelantar así la posición del donostiarra. No sería la primera vez que ocurre.

Un Castellón alegre que el curso pasado cumplió sin problemas con su objetivo de la permanencia ( le sobraron ocho puntos) mantiene a Johan Plat en el banquillo y se ha reforzado mucho este verano es el primer rival verdiblanco. Los de JAL, que han protagonizado una gran pretemporada en lo que a resultados se refiere –aunque precisamente los resultados suelen ser lo que menos importa en las preparaciones estivales– será su primera criba para comprobar si además de mucho ha fichado bien.Porque como en todos los inicios de competición cualquier equipo tiene, más allá de las metas impuestas o autoimpuestas, algo de incógnita.

Ese es el escenario que se encontrarán unos Campos de Sport repletos –falta comprobar si se produce el lleno técnico, pero las entradas ya se han agotado– a partir de las cinco de la tarde para la jornada inaugural de Segunda División. Siempre que la autoridad competente –LaLiga– lo permita. Hasta ayer mismo anunciaba que los horarios estaban supeditados a la temperatura en plena ola de calor, pero lo peor ya ha pasado, tras los atorrantes 37 grados de ayer, y parece extremadamente improbable que se retrase el inicio. Aemet anuncia una máxima de 24 grados en Santander para esa hora, así que pausas de hidratación y a correr.