El Racing suma catorce victorias en 19 partidos con González Esteban, árbitro del domingo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó ayer las designaciones para la jornada 39 de LaLiga en Segunda División, con el vasco Jon Ander González Esteban en el Racing-Oviedo, ayudado desde el VAR por Luis Mario Milla Alvéndiz, del comité andaluz.

Se da la circunstancia de que el Racing es el equipo que mejores resultados ha cosechado con González Esteban. En concreto, el conjunto cántabro ha logrado catorce victorias en los 19 encuentros que le ha dirigido. El último de ellos fue la visita a Riazor de la primera vuelta. El resto se ha saldado con tres empates y dos derrotas. En esas coincidencias, el árbitro ha mostrado 39 tarjetas amarillas a los futbolistas verdiblancos y tres expulsiones por roja directa, además de señalar cinco penaltis. Hay que tener en cuenta que nueve de los partidos fueron en Segunda B.

No le ha ido tan bien con el colegiado vasco al Oviedo. De hecho, no ha gustado la designación en el Carlos Tartiere. En los once encuentros en que González Esteban ha sido juez, el cuadro carbayón ha ganado tres, ha empatado tres y ha perdido cinco. Esta campaña ha dirigido en dos ocasiones a los asturianos. En la jornada 2 de la competición, los azulones empataron a cero a domicilio frente al Castellón y en la 16 cayeron por cuatro goles a cero contra el Elche en el Martínez Valero.