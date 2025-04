Sobrevivir a sí mismo

Una temporada de fútbol es como una goma;se puede estirar y estirar y no acabarse nunca. O puede que un día se estire demasiado ... y... Parta. Una cantidad de todo ello depende del estado anímico y de la predisposición que se tiene desde el interior –en la intimidad del vestuario– o desde fuera, en el aficionado que la sigue de cerca. Han pasado ya casi siete meses desde que el Racing ganó en Castalia (0-1) por primera vez en la historia a un Castellón que dejaba atónitos a los expertos del fútbol con su famoso ataque con ocho hombres y maniobras ofensivas varias. Era una locura bendita de esas, como lo es convertirse en hombre-pájaro. Su postulado táctico dejaba al espectador sin respiración, pero terminaba riéndose porque funcionaba. Hasta que dejó de hacerlo. Con los hombres-pájaro también pasa...

El Racing era líder y sumó allí su cuarta victoria consecutiva a domicilio, estaba invicto y en los puestos de play off estaban equipos como el Zaragoza, el Burgos o el Eibar. Al Castellón le entrenaba un tal Dick Schreuder al que no le gustaba mirar para atrás y encandilaba a la afición jugando solo al ataque. Hoy en día,el Castellón está a dos puntos del descenso, que ocupa el Zaragoza y al Eibar le separa partido y medio. Schreuder estiró tanto la goma que se partió y a la calle. Para todos ellos, la temporada se está haciendo muy, muy larga. ¿Y para el Racing? Lo cierto es que de aquel escenario de hace siete meses, es el único que casi, casi repite.Si hoy gana no será líder, pero por un solo punto.

Sea como fuere, ahora es cuando no debe aparecer el hartazgo, el mal de altura, el tembleque, la paparda... En fin, todo eso que ustedes conocen y que arruina siete meses de regularidad. José Alberto lo sabe y lleva tiempo preparándose para ello. «Si disfrutamos, estaremos más cerca de lo que queremos», decía el viernes. El fútbol de un equipo atrevido, vertical y ofensivo es como las matemáticas, si te divierten son más bonitas y se aprenden mejor.

Hoy, en El Sardinero (16.15 horas) hay que tirar de la teoría de la goma. Hay que estirarse, volver a jugar en el campo ajeno y no encogerse, hacerse pequeño o desaparecer. Como hace Andrés Martín, probablemente el jugador más en forma del campeonato, que afortunadamente ha decidido tirar del carro y eso es la mejor noticia a falta de ocho partidos para el final. Hoy tiene catorce goles en el casillero, uno de ellos fue el que le dio la victoria al Racing en Castellón. Sigue y sigue. El sevillano liderará el once inicial de esta tarde en el que se barruntan dos novedades; la primera, la vuelta de Unai Vencedor al centro del campo. Y la segunda, la entrada de Álvaro Mantilla, como central. Son días en los que la goma no puede encogerse –en eso hay unanimidad–, pero tampoco la intensidad y la personalidad. El camargués no está todo lo bien que quisiera, ni el futbolista ni su entrenador, pero tiene algo que se necesita y eso es lo que le distingue.

El regreso de Unai Vencedor y Álvaro Mantilla al once inicial, principales novedades

Junto a ellos dos, el míster prepara lo que ahora mismo es su equipo tipo. Con Mario García y Javi Castro, acompañando a Clèment Michelín en la línea defensiva, por delante del de siempre, Jokin Ezkieta. Aritz Aldasoro ocupará el puesto en el centro del campo que falta y los cuatro de arriba: Andrés Martín, Pablo Rodríguez, Íñigo Vicente y Juan Carlos Arana. La percepción permite encender el piloto del hartazgo, sobrecarga o desinterés cuando se acerca el final. El Racing parece llegar fresco a estos menesteres y prueba de ello es que del once inicial de hace siete meses al de hoy –si se confirma–, tan solo hay dos cambios y uno es obligado, por lesión, el de Javi Montero. Son síntomas e indicios de que lo que marchaba bien sigue, en buena medida, marchando igual de bien. O muy parecido.

Y aunque hay quien dice que la temporada se puede estar haciendo larga, no es menos cierto que el Racing ha estado 17 jornadas de líder y en tan solo dos estuvo fuera del play off. Los datos demuestran regularidad, pese a que ahora si la goma se parte puede no servir de nada todo lo demás.¡Que caprichoso es el fútbol! Que se lo digan al Castellón que ha pasado de ser la sorpresa grata de la temporada a un equipo que pide a gritos que esto se acabe.

La lista Los 24 jugadores disponibles, convocados para el partido Salvo Íñigo Sainz-Maza y Javi Montero, ambos en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, el resto de jugadores disponibles del primer equipo estará hoy en la lista de convocados. José Alberto ha citado a los futbolistas en el Hotel Palacio del Mar, donde se concentrarán a media mañana para comer y acudir hasta el estadio todos juntos. José Alberto no ha sumado a ningún efectivo del filial, como en otras ocasiones. Durante toda la semana, Jorge Salinas trabajó con el grupo, tras solventar unas molestias físicas, pero finalmente tampoco entró.

Nadie reconocerá a estas alturas –mucho menos desde dentro del vestuario– que ha hecho cuentas. Que ha comprobado lo que queda y que le salen los números con una política de mínimos. En esa teoría de rentabilizar los puntos aparecen en rojo los cuatro partidos en El Sardinero, donde el Racing cuenta con un valor intangible difícil de igualar. El primero es el de hoy, donde llega herido después de perder todo lo que se podía perder en un día ante el Levante, su rival más directo: los puntos y el golaveraje. Sin embargo, el viernes los granotas pinchaban ante el Córdoba y se dejaban dos que hoy podría el Racing recuperar. Es lo que tiene la Segunda División.

José Alberto no piensa en cambiar dibujos ni propuestas porque le encaja y confía en lo que su equipo hace ahora. Ha trabajado durante la semana para neutralizar la capacidad de transitar que tiene el Castellón, pero a base de que sus futbolistas no renuncien a lo que son. Recuerden: «Disfruten». Llega el momento en el que no se gana sin dar la mejor versión de cada uno. Por eso –sin ánimo de señalar, ni mucho menos– al ataque del Racing le urge volver a estirarse un poco más. Urge que Juan Carlos Arana se entone para lograr que los cuatro de arriba vuelvan a marcar la diferencia. Eso era lo que convirtió al Racing en especial y cuando falla, su fútbol se encoge.

Menos de dos meses para guardar la goma, salvo que la cosa no dé para lo que todo el mundo sueña y entonces... Más y más. Será cuando se estiren los nervios y las dudas a un play off que alargaría la historia dos semanas más. Todo por decidir. Todo y más.