Si sonríe Vicente, sonríe la gente

El Racing, liderado otra vez por un mago de Derio muy protagonista, golea al Ceuta para mantener el pleno de puntos en lo alto de la clasificación, después de tres jornadas del campeonato disputadas

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:31

¿Se acuerdan de las monjas de Belorado? Allí la liaron casi como el '10' del Racing últimamente. Pero es que, antes de en la ... localidad burgalesa, estas mismas religiosas habitaron desde 2011 el monasterio de Derio. Lo abandonaron después de afirmar haber experimentado fenómenos paranormales. Dijeron que si 'demonios'. Que si 'el maligno'. Lo que no sabían es que los golpes que escuchaban eran balonazos en el muro y las carcajadas, las de un adolescente travieso que ayer se convirtió en el más maligno de los demonios para un Ceuta que, pese a la resistencia, acabó apabullado. El chaval ha vuelto a divertirse como en la pubertad. El refranero español es rico en racinguismo y, si sonríe Vicente, sonríe la gente. Y la redonda. Y Villalibre. Y los Campos de Sport. Nueve puntos de nueve posibles. Colíder. Va bien la cosa. Disfruten, como lo hace el '10'.

