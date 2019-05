Rugby «Si hacemos nuestro juego, deberíamos ganar esta final» Iván Peña lleva dos temporadas en este nuevo proyecto de Bathco en el rugby. :: daniel pedriza / Daniel Pedriza El cántabro será el único rugbier de la región en participar en dos finales de la fase de ascenso a División de Honor Iván Peña Jugador del Bathco Rugby Club MARCO G. VIDART SANTANDER. Viernes, 10 mayo 2019, 15:29

Lleva casi dos décadas con un balón de rugby en la mano. De carreras por una de las alas, esfuerzos que dejan exhausto tras un partido. En este tiempo, Iván Peña Vigil (Santander, 1985) al que todo el mundo apoda 'Bachi', se ha ganado el respeto y el cariño de equipos propios y adversarios. Y desde este domingo inscribirá su historia con letras de oro en el rugby cántabro. Porque 'Bachi' estuvo en el primer ascenso de un equipo de la región a la División de Honor. En mayo de 2013, aquel Independiente patrocinado por Bathco lograba la gesta en unos inusuales Campos de Sport de El Sardinero ante el Alcobendas. Y este domingo, el Bathco -patrocinando esta vez al Club de Rugby Santander- iniciará el último asalto por el ascenso ante el Ciencias de Sevilla. Y 'Bachi' es uno de los alas titulares de los santanderinos.

- ¿Había pensado que va a ser el único jugador cántabro en dos finales de fase de ascenso?

-Pues no, la verdad. Me entero ahora por su llamada que soy el único que repite (risas). En aquel Independiente de 2013 había otro jugador que ahora forma en este Bathco, Lucho Marco. Pero él es argentino y además no pudo jugar el partido de vuelta. Pero sí, en cuanto a cántabros, solo repito yo. Es para estar un poco orgulloso, sí (más risas).

-Eso indica que ha mantenido un buen nivel de juego

-Desde la pasada temporada estoy en este nuevo proyecto de Bathco. Y hasta entonces, jugué con el Independiente en División de Honor. Compagino el rugby con mi trabajo de fisioterapeuta. Tengo una empresa, Fisio & Fitness Santander 6/13.

-Con la experiencia que tiene, ¿cómo se afronta una final por el ascenso a la máxima categoría del rugby?

-Siempre digo que las finales no se juegan, se ganan. Lo principal será tener paciencia, porque es una eliminatoria a doble partido. Ganará quien cometa menos errores.

-En lo emocional, ¿cómo se gestiona?

-Tengo la experiencia de aquella que concluyó el 5 de mayo de 2013 contra el Alcobendas. Y fue muy emotiva. Con ese último partido en El Sardinero... Aunque pasó un tiempo hasta que pude valorarlo. Lo recuerdo todo con mucho cariño. Había una buena fiesta montada para después. Esta vez será todo distinto, ya que jugamos el partido de vuelta en Sevilla.

-¿Qué recuerda de aquel partido?

-Recuerdo que perdimos, 12-13. Ascendimos porque ganamos por 8-13 en Alcobendas. Creo que perdimos por no jugar en nuestro campo habitual. Y también recuerdo al Alcobendas empujando en la última jugada... Pudo ser un drama. Esta vez, nosotros jugaremos en nuestro campo de siempre, La Albericia. Eso es una buena noticia.

-¿Cómo ve a su equipo de cara al partido de este domingo?

-A tope. Los jugadores están muy concienciados. Aquí hay gente que ha jugado finales, que ha jugado en División de Honor... Yo estoy confiado en el equipo. Si hacemos nuestro juego, deberíamos ganar esta final contra el Ciencias.

-¿Será esta ante el Ciencias una final igual de dramática que aquella ante el Alcobendas?

-¡Ojalá me equivoque! (risas). Pero sí espero dramatismo. Hasta los últimos minutos creo que tendrá vida. Y seguro que se va a decidir en Sevilla.

-En partidos como el de este domingo, ¿son los jugadores veteranos los que deben asumir la responsabilidad?

-Sí. Deben marcar el tiempo, llevar la batuta. No tanto en juego, sino en dirigir al equipo.

-¿Cuál será la clave en estos partidos?

-Hacer nuestro juego y no el suyo. Y tener paciencia, que son 160 minutos de rugby en total.

-¿Qué supondría el ascenso del Bathco para el rugby de Cantabria?

-Bufff... Sería algo inimaginable, dos equipos en la División de Honor. Si me lo dicen en 2013 no me lo hubiese creído. Para mí sería algo buenísimo.