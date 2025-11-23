El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Munar gana con autoridad el primer set a Cobolli
Juanjo Santamaría

Fallece Conchi García, referente de la pandereta y el folclore cántabro

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

La música tradicional cántabra ha perdido hoy una de sus voces y ritmos más inconfundibles. Conchi García, panderetera, maestra y figura fundamental en la recuperación ... y difusión del folclore regional, ha fallecido a los 56 años dejando un vacío enorme entre músicos, alumnos y amantes de la tradición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  2. 2

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  5. 5

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  8. 8

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  9. 9

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  10. 10 La asociación Haz de Lictores condecora a El Diario Montañés por su «dedicación y profesionalidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fallece Conchi García, referente de la pandereta y el folclore cántabro

Fallece Conchi García, referente de la pandereta y el folclore cántabro