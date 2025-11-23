Fallece Conchi García, referente de la pandereta y el folclore cántabro

La música tradicional cántabra ha perdido hoy una de sus voces y ritmos más inconfundibles. Conchi García, panderetera, maestra y figura fundamental en la recuperación ... y difusión del folclore regional, ha fallecido a los 56 años dejando un vacío enorme entre músicos, alumnos y amantes de la tradición.

Su vida artística comenzó en 1979, cuando ingresó en el Grupo de Danzas José Luis Hidalgo, embrión del actual Grupo San Pablo. Aquella entrada marcó el inicio de un camino que no abandonaría nunca. En 1988 dio un paso decisivo al unirse a Luétiga, referente indiscutible del folk cántabro, y el mismo año asumió la dirección del Grupo de Danzas Santa Justa de Ubiarco, un compromiso que mantuvo a lo largo de toda su trayectoria. Años después continuó ampliando repertorios y colaboraciones con proyectos como Llendemozó, Sel del Coz, Mayadama y, entre 2007 y 2014, con el grupo Gatu Malu, que consolidó su figura en la escena del folk regional.

Pero si algo definió a Conchi García fue su dimensión docente. Panderetera y bailadora, pero sobre todo maestra, llevó su conocimiento por decenas de localidades cántabras: desde Liébana a Ramales, de Mazcuerras a Guarnizo, de Sarón a San Felices de Buelna. En Santander ejerció como profesora en la Escuela de Música Tradicional, donde formó a centenares de alumnas y alumnos que aprendieron de ella no solo técnica, sino respeto por la tradición y un modo de tocar tan enérgico como limpio, profundamente femenino y profundamente cántabro.

Quienes la conocieron destacan su personalidad luminosa, su precisión rítmica y su compromiso absoluto con la cultura popular. Su legado permanece en cientos de alumnos y en un movimiento folclórico que hoy llora a una de sus grandes impulsoras.