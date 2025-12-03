Myseria suelta 'Todas las bestias' en su debut

DMúsica * Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

La banca cántabra Myseria irrumpe en la escena con 'Todas las Bestias', un debut tan personal como ambicioso que consolida a la formación como una de las propuestas emergentes más interesantes del momento.

El álbum llega acompañado de un lanzamiento sin precedentes: los doce temas del disco se publican junto a sus propios videoclips, creando un proyecto conceptual donde música e imagen conviven en un mismo universo narrativo. Lejos de ser un debut cualquiera, Myseria llega con comunidad propia: antes de publicar su primer álbum, el grupo ya sumaba cerca de 150.000 reproducciones en YouTube solo con sus tres adelantos —«Serpientes», «La Plata» y «Fantasmas»— y casi 3.000 oyentes mensuales en Spotify, señales claras de un interés orgánico y creciente por su propuesta.

Formada por Víctor (voz), Mario y Kiko (guitarra), Iván (bajo) y Yoni (batería), Myseria construye un sonido donde confluyen la emoción cruda, la energía alternativa y la narrativa introspectiva.

Su música se nutre del metal moderno, el post-hardcore emocional y el rock digital, pero siempre con un sello propio que prioriza el sentimiento sobre las etiquetas. El disco ha sido producido por Diego Teksuo, co-producido por Pablo Senator y la propia banda, y cuenta además con la colaboración vocal del propio Diego Teksuo en el tercer corte, 'Umbral'.

El álbum propone un recorrido por las heridas, contradicciones y pulsiones humanas reflejadas como bestias interiores. Cada canción -y cada videoclip- funciona como un capítulo dentro de esa anatomía emocional.

El lanzamiento marca el inicio de un nuevo capítulo para la banda. En las próximas semanas, Myseria anunciará las primeras fechas de la gira de presentación de 'Todas las Bestias', una serie de conciertos en los que prometen trasladar todo el imaginario del disco a una puesta en directo intensa, emocional y profundamente cuidada.

El álbum se presentó en una listening party especial en Supersonic Discos, donde la banda compartió con el público y los medios el proceso creativo detrás del proyecto.

