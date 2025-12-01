A.G.Z Santander Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:16 | Actualizado 16:09h. Comenta Compartir

Después de las habituales especulaciones, Sonórica ya ha anunciado este lunes que Ultraligera será su segundo cabeza de cartel para el festival del 17 y 18 de julio de 2026 en el Estadio Riomar, en Castro Urdiales. En un comunicado, la organización destaca que esta será «la única fecha de la banda en Cantabria y Vizcaya» para el próximo año. A día de hoy, el grupo es una de los más conocidos en el panorama nacional del rock alternativo con una identidad que mezcla el «sonido crudo, eléctrico y visceral, que combina influencias del post-punk revival, el indie rock y una narrativa intensa que conecta especialmente con el público joven». Su álbum 'Pelo de Foca' (2024) les ha llevado a ser uno de los importantes reclamos para los festivales del próximo verano después de colgar el 'entragas agotadas' en varias salas de conciertos del país.

La banda madrileña de rock formada en 2021 se une así a Hombres G como otro de los principales reclamos dentro de dos jornadas en las que actuarán otros artistas como Sexy Zebras, Niña Polaca, Barry B, Malmö 040, Paula Mattheus y Besmaya, entre otros.

Con más de la mitad del cartel confirmado, este martes, a partir de las 12.00 horas, salen a la venta los abonos en https://www.sonorica.es/ tras agotar en cuestión de minutos los 3.000 abonos Early Birds incluso antes de conocer ni un solo artista confirmado, prueba del público fiel y de cómo se ha consolidad la cita con el paso de los años en Cantabria.

El festival, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y la colaboración del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, afronta esta nueva cita «con expectativas renovadas y con una comunidad de seguidores cada vez más sólida», indican desde Moverground.