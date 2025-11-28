Pilar González Ruiz Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:28 Comenta Compartir

No hemos terminado el año, pero el panorama festivalero ya calienta motores. Tanto es así, que el Sonórica ya ha anunciado el 60% de su cartel a nueve meses de la cita castreña: el 17 y 18 de julio de 2026.

El Estadio Riomar recibirá a una selección de bandas indies nacionales, que combina nombres recientes y veteranos de la escena. «Una selección diversa y actual que refuerza la identidad del festival y su vocación de reunir estilos y públicos distintos en un mismo espacio», señala la organización, encabezada por la promotora cántabra Moverground. Las entradas para la próxima edición se pondrán a la venta el próximo martes, día 2 de diciembre a las 12.00 horas.

El primer nombre, anunciado el pasado martes, es el de Hombres G. La banda se embarca en la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' y repite en Cantabria, donde cuentan con un nutrido público que responde a su llamada.

Estarán también Sexy Zebras, aportando su potente directo y su energía desenfrenada. El trío de Hortaleza debutó en 2011 y este año publicaba su último disco, 'Bravo'

Niña Polaca, en pleno crecimiento, llegan con su pop guitarrero y letras generacionales, posicionándose como otro de los grandes reclamos de esta edición. Están actualmente preparando la salida de su tercer álbum que verá la luz en abril de 2026 y del cual ya han desvelado los singles 'Suena ABBA cuando enciendes el motor' y 'La Codicia y Capital de las Fuerzas Extranjeras'.

Junto a ellos estarán Barry B, figura clave de la escena musical actual. Gabriel Barriuso, más conocido como Barry B, vive un momento dulce. Empezó en la música siendo aún adolescente, inspirado por un amigo que logró tocar en el festival de su ciudad y, de paso, llevarse una copa gratis. Y desde entonces, ha dado mil vueltas en la vida, hasta llegar a donde está ahora.

Malmö 040, uno de los grupos jóvenes con mayor proyecció. Su historia tiene algo de película americana: comenzaron en el instituto, con apenas 16 años y la única intención de divertirse, pero ahora la música es su profesión. De eso hablan en su último disco, 'Cuando éramos felices sin saberlo'.

Estará también Paula Mattheus, referente del pop melódico actual, que en 2021 apostara por hacer de su afición oficio y que pasó por Sonórica en 2024; y Besmaya, dúo que se ha consolidado gracias a su sonido electrónico y emocional.

Completan la lista Chimo Bayo, icono indiscutible de la música dance española; Inazio y Éxtasis, dos proyectos que representan la nueva hornada musical; así como Innmir, cuya propuesta electrónica aportará frescura y dinamismo al cartel; o Mizmaya, la formación de Castro-Urdiales que saldrá con ventaja, jugando en casa.

Tras una edición 2025 que supuso un hito y reunió a más de 25.000 personas y unos abonos Early Bird agotados en tiempo récord–3.000 unidades vendidas en minutos–, el festival afronta esta nueva cita «con expectativas renovadas y con una comunidad de seguidores cada vez más sólida», indican desde Moverground.