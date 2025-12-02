El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Central hidroeléctrica de Aguayo, que Repsol quiere ampliar. Javier Rosendo

Bruselas reafirma el peso de Aguayo II y el depósito de Polanco en el futuro de la UE

La Comisión publica una lista actualizada con proyectos estratégicos para el medio plazo energético de la Unión y que tendrán carácter prioritario

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:16

La Comisión Europea ha incluido una veintena de iniciativas españolas en su lista de proyectos de interés común para el desarrollo de las conexiones energéticas ... en la Unión Europea, entre ellas la ampliación de la central hidroeléctrica de San Miguel de Aguayo y el H2 Storage North, de Enagás, en Polanco. La inclusión de esos proyectos en esa lista les permitirá optar a financiación comunitaria para su desarrollo.

Bruselas reafirma el peso de Aguayo II y el depósito de Polanco en el futuro de la UE