El Clúster Marca entrega el VII Premio Industria Azul a Tony Fernández Jove El reconocimiento distingue la trayectoria del empresario y su contribución al desarrollo e internacionalización del sector marítimo de Cantabria

H. R. Santander Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:25

El Clúster Marca ha otorgado el VII Premio Industria Azul a Tony Fernández Jove, director general del Grupo Fernández Jove, en un acto celebrado este miércoles en el Gran Casino Sardinero. La ceremonia contó con la presencia del consejero de Industria, Eduardo Arasti, además de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, así como de representantes institucionales, empresariales y profesionales del sector marítimo. El jurado del galardón ha distinguido la contribución del empresario torrelaveguense al crecimiento, la internacionalización y el fortalecimiento del sector marítimo e industrial de Cantabria.

El presidente del Clúster Marca, Juan Luis Sánchez, recordó durante la entrega que el objetivo principal de la organización es impulsar y estimular la cooperación entre actividades económicas vinculadas al medio marino, con el fin de promover el reconocimiento internacional del sector marítimo de Cantabria. En este sentido, subrayó que el Grupo Fernández Jove «contribuye a que la Economía Azul de nuestra región esté presente en medio mundo». Con estas palabras destacó el papel de la compañía en la expansión exterior del tejido industrial cántabro y en la consolidación de su presencia en mercados internacionales.

El premio reconoce la trayectoria empresarial de Tony Fernández Jove y su aportación al desarrollo del sector. Sánchez hizo hincapié en el liderazgo del galardonado en la evolución de una empresa familiar que, «con esfuerzo y dedicación», ha pasado de ser una pequeña ferretería a convertirse en un gran grupo industrial que exporta a más de 65 países. El director general agradeció el reconocimiento y afirmó que este premio le inspira «a seguir trabajando con más fuerza, más convicción y más compromiso por Cantabria y España».

En su intervención, el premiado insistió en el buen momento que atraviesa la industria azul y señaló que «el sector está fuerte y es algo que tenemos que aprovechar». Además, aseguró que todos los agentes vinculados a esta actividad pueden contribuir a que Cantabria sea un referente internacional en el ámbito naval, con una industria más competitiva y sostenible.

El encargado de entregar el galardón fue el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, quien puso en valor la capacidad del Grupo Fernández Jove para «leer los tiempos, anticipar los cambios y transformar los retos en oportunidades». En su intervención, destacó que su director general «forma parte de una generación de empresarios que demuestra que nuestra región puede competir, crecer y liderar».

El evento reunió a cerca de un centenar de asistentes entre empresarios, autoridades, profesionales del ámbito marítimo, familiares y allegados del premiado. Cada año, Marca invita a una organización vinculada a la economía azul que destaque por su repercusión social y medioambiental. En esta edición, intervino François Devy, director general de la Fundación SEAQUAL, quien presentó los objetivos de esta iniciativa dedicada a regenerar el océano mediante proyectos centrados en revitalizar el mar y proteger su biodiversidad.

El Premio Industria Azul nació en 2019 con el objetivo de convertirse en un referente del sector empresarial marítimo y ya suma siete ediciones reconociendo la contribución de profesionales vinculados al desarrollo de la Economía Azul de Cantabria. Entre los galardonados figuran Íñigo Losada, Christophe Mathieu, Manuel Antonio Martínez, Vicente Boluda Fos, Pedro García Rivas y Javier Cavada, lo que refuerza el prestigio del reconocimiento dentro del panorama marítimo regional.