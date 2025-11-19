El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrada a la fábrica de GSW en Nueva Montaña, propiedad del Grupo Celsa. Roberto Ruiz

El expresidente del Grupo Celsa deberá devolver siete millones por retribuciones excesivas

El juez condena a Francesc Rubiralta y da la razón a los fondos ahora propietarios de la siderúrgica que integra a Global Steel Wire

J. L.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:34

El Juzgado de lo Mercantil nº4 de Barcelona ha condenado a Francesc Rubiralta, expresidente del grupo siderúrgico Celsa, dueño de Global Steel Wire y otras ... fábricas de Cantabria, a pagar siete millones de euros a la compañía por retribuciones excesivas, en una de las tres demandas interpuestas por los actuales propietarios, un grupo de fondos de inversión que se hicieron con la compañía vía judicial ante la imposibilidad de la corporación de cumplir su calendario de pagos.

