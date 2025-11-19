El expresidente del Grupo Celsa deberá devolver siete millones por retribuciones excesivas

El Juzgado de lo Mercantil nº4 de Barcelona ha condenado a Francesc Rubiralta, expresidente del grupo siderúrgico Celsa, dueño de Global Steel Wire y otras ... fábricas de Cantabria, a pagar siete millones de euros a la compañía por retribuciones excesivas, en una de las tres demandas interpuestas por los actuales propietarios, un grupo de fondos de inversión que se hicieron con la compañía vía judicial ante la imposibilidad de la corporación de cumplir su calendario de pagos.

En concreto, la sentencia, que todavía puede recurrirse, le ha condenado a devolver 7.192.127,55 euros, más intereses legales, por las retribuciones variables «de carácter tóxico» cobradas entre 2022 y 2023 pese a las graves necesidades financieras por las que atravesaba Celsa.

En la sentencia, a la que ha tenido este miércoles acceso Efe, el juez considera que Rubiralta incumplió «su deber de lealtad» como administrador de Celsa y mostró «desprecio del interés social por parte del demandado en favor del lucro personal».

Esta es la primera sentencia condenatoria contra Rubiralta después de que en junio se desestimara otra demanda por parte de Inversiones Pico Espadas, un holding del Grupo Celsa, que le demandaba por no declarar vencido ni tampoco reclamar, entre 2020 y 2022, el pago de un crédito intragrupo por importe de 504,5 millones.

El juez concluyó entonces que no existían unos «mínimos elementos probatorios» que permitiesen concluir que una actuación distinta del administrador demandado hubiera alterado el resultado final ni generado ingreso alguno para la sociedad«.

La tercera vía judicial que iniciaron los nuevos dueños de Celsa tiene que ver con otro supuesto préstamo de 22 millones de euros a una sociedad en la que figuraba la madre de Francesc Rubiralta, que aún está pendiente de resolverse.