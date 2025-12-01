El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Federico Cobo San Miguel (izquierda), junto al alcalde de El Astillero, Javier Fernández Soberón. DM

Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad

El empresario encarnaba la segunda generación en la compañía familiar y lideró el crecimiento de una firma que hoy es referente internacional

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:53

Comenta

Federico Cobo San Miguel, consejero delegado de Cisternas Cobo, falleció este lunes a los 69 años de edad. El empresario encarnaba la segunda generación en ... la compañía familiar, que también tiene en la Dirección de la misma a Fernando Gomís Galán. La noticia ha provocado un gran pesar en el reducido círculo de empresarios cántabros y colaboradores que conocía la situación, toda vez que Cobo San Miguel ha padecido una rápida enfermedad que ha concluido con el fatal desenlace. El fallecido era igualmente muy querido en El Astillero, donde llegó a ser concejal en el Ayuntamiento durante la Alcaldía del expresidente de Cantabria Ignacio Diego.

