Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad

Federico Cobo San Miguel, consejero delegado de Cisternas Cobo, falleció este lunes a los 69 años de edad. El empresario encarnaba la segunda generación en ... la compañía familiar, que también tiene en la Dirección de la misma a Fernando Gomís Galán. La noticia ha provocado un gran pesar en el reducido círculo de empresarios cántabros y colaboradores que conocía la situación, toda vez que Cobo San Miguel ha padecido una rápida enfermedad que ha concluido con el fatal desenlace. El fallecido era igualmente muy querido en El Astillero, donde llegó a ser concejal en el Ayuntamiento durante la Alcaldía del expresidente de Cantabria Ignacio Diego.

La trayectoria de Federico Cobo ha ido paralela al enorme desarrollo que ha tenido la empresa cántabra en los últimos lustros, siendo en la actualidad todo un referente internacional en un sector tan competitivo y complejo como es la fabricación, reparación y comercialización de camiones y semirremolques cisterna destinados al transporte de hidrocarburos.

Muy querido en el mundo corporativo y en El Astillero, la noticia supone un golpe en el entorno

Apasionado de la caza, convirtió el concurso hípico de salto de Heras en una fecha imperdible

Fundada en 1955 por los hermanos Pedro y Federico Cobo bajo la denominación 'Talleres Cobo Hermanos' en un pequeño taller de Guarnizo, la organización no ha hecho más que crecer bajo una intensa innovación y especialización. Sin ir más lejos, el propio Cobo San Miguel trasladaba el año pasado al consejero de Industria, Eduardo Arasti, uno de los proyectos más novedosos en que estaba inmersa la compañía. Una colaboración con el gigante aeronáutico Airbus para dotar a los aviones de transporte A400M de un sistema de extinción de incendios provisto con un depósito de 30 metros cúbicos que permite un vaciado en poco más de seis segundos a través de una gran estela de agua.

Ampliar Federico Cobo, en la entrega de trofeos del Pequeño Gran Premio Cisternas Cobo de la ultima edicion de Concurso Internacional de Salto Heras Cantabria Infinita 2025 DM

Con unas instalaciones de más de 10.000 m2 inauguradas en 2001 bajo su etapa al frente de la organización, la empresa ha ido marcando diversos hitos relevantes que ni siquiera factores exógenos como la pandemia o el Brexit han conseguido truncar. Al contrario, la compañía ha visto cómo su filial británica ha sido distinguida en dos ocasiones con el galardón a 'Fabricante de la Cisterna del Año' en Reino Unido, tanto en 2021 como en 2023.

Un reconocimiento que igualmente confirmó la acertada estrategia adoptada en 2018, cuando Cobo decidió romper con un socio local cuya crisis estaba arrastrando a una sociedad conjunta. Desde entonces, se optó por constituir una filial participada al 100% por la compañía cántabra, Cobo Tankers & Services, convertida en todo un referente en dicho mercado. Incluso el Brexit favoreció la evolución frente a la competencia local, puesto que muchos de los materiales necesarios para la fabricación de cisternas provienen de Europa. Cobo, en cambio, con el camino inverso y toda su actividad industrial con Guarnizo como eje, se preparó a conciencia para abordar con éxito todo el papeleo necesario en las diferentes aduanas.

Dentro de los últimos movimientos estratégicos con Cobo San Miguel al frente, la prospección de nuevos mercados. El Grupo cántabro decidió abrirse camino en Oriente Medio, para lo que destinó parte de su equipo a explorar este destino.

Apasionado de la hípica y la caza

La empresa, dada la edad de su consejero delegado, igualmente estaba inmersa en la entrada de la tercera generación para acompañar a Fernando Gomís Galán

En paralelo, otra gran pasión además de su afición a la caza: la hípica y el centro ecuestre de Heras. Como máximo exponente, su concurso internacional de saltos, todo un referente en el calendario y que se ha hecho con un enorme prestigio en el sector por la calidad de los participantes, los ejemplares y los premios en liza.