Susana Díaz en el Senado: «No hay ninguna causa en Andalucía que vincule al PSOE con financiación irregular» La presidenta de la Junta comparece en la comisión de investigación del Senado controlada por el PP arropada por los socialistas MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 8 noviembre 2018, 12:09

«No hay ninguna causa en Andalucía que vincule al PSOE con financiación irregular». «Los ERE son posteriores a mi etapa de responsabilidad y no están vinculados a la financiación del Partido Socialista». Tajante. La presidenta de la Junta se niega a vincular los ERE con las cuentas socialistas, como pretende el PP. Susana Díaz comparece hoy en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado, que controla el PP. La líder socialista no está sola. Los senadores de su partido, que no participan en esta comisión como el resto de las formaciones políticas, sí que están presentes, aunque se han negado a intervenir.

Díaz ha insistido en que su citación en el Senado es electoralista. «Las elecciones condicionan mi presencia aquí», ha denunciado refiriéndose a los comicios autonómicos que tendrán lugar el próximo domingo 2 de diciembre. Su comparecencia, ha dicho, solo responde al «interés de alguno de querer contaminar el debate público con el trabajo de esta comisión».

Luis Aznar, el portavoz del PP, le ha recordado que ella fue «convocada antes de que nadie supiera cuando eran las elecciones», el pasado 25 de septiembre.

«Gracejo»

«En los cinco años que he presidido la Junta, no hay una sola mancha», ha insistido la compareciente, que ha explicado que el tribunal de los ERE rechazó siquiera citarle en la causa, al entender que no tenía ninguna relación con el asunto.

La comparecencia está siendo muy tensa, con el enfrentamiento continuo entre Díaz y Aznar, por el empeño del segundo de vincularle con el proceso de los ERE. «Mi partido no está sometido a ninguna causa por financiación irregular», le ha espetado Díaz, visiblemente enfadada.

El enfrentamiento se ha recrudecido cuando Aznar le ha felicitado por su «gracejo» al responder las preguntas y la presidenta de la Junta le ha reprochado que se metiera con su «acento» o «su habla». El senador popular le ha recriminado que «se haga la mártir».