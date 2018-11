El principio de una amistad Llega el debate de los últimos Presupuestos de la legislatura, a sólo seis meses de las elecciones, y todos los grupos minoritarios de la oposición haciendo cola para ayudarles a sacar adelante las cuentas JESÚS SERRERA Santander Martes, 27 noviembre 2018, 07:43

Los miembros del Gobierno Revilla y de los grupos que lo sustentan abandonaron ayer el Parlamento con media sonrisa burlona y el gesto ufano del gato que se acaba de comer un ratón. No era para menos. Llega el debate de los últimos Presupuestos de la legislatura, a sólo seis meses de las elecciones, y todos los grupos minoritarios de la oposición haciendo cola para ayudarles a sacar adelante las cuentas. El diputado Carrancio fue el primero en anticipar su aval, luego cuajó el acuerdo formal con Ciudadanos y hasta Podemos aporta su cuota aunque sólo sea con la ausencia de su diputado José Ramón Blanco que condiciona las votaciones en la Cámara a favor del Ejecutivo en minoría.

El PP no iba descaminado en su teoría de que el Gobierno aprovecharía las ventajas del 'black friday' parlamentario para evitar que los Presupuestos le fuesen devueltos. Las dos enmiendas a la totalidad, la del PP y la que Podemos presentó in extremis, juntas pero no revueltas porque persiguen objetivos opuestos, no tuvieron más apoyos que los de sus respectivos proponentes. La líder popular, María José Sáenz de Buruaga, cumplió con su papel opositor en la discusión sobre el contenido de los Presupuestos y sobre los pactos políticos que los sostienen. También lo intentó la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, pero los portavoces gubernamentales desoyeron sus argumentos para ahondar una y otra vez sobre la crisis interna que ha desacreditado al partido morado como interlocutor presupuestario.

El pacto previo que el PSOE perseguía con Podemos ha resultado tan fallido como el del año pasado y el PRC celebra que se haya impuesto en el Gobierno su criterio de buscar una alianza con Ciudadanos sobre la base de menos impuestos en el año electoral, y siempre con el voto de Carrancio como salvavidas garantizado. Quién sabe si el acuerdo para los Presupuestos 2019 que el regionalismo ha forjado con Ciudadanos –bendecido ayer por la presencia del líder regional de la formación naranja, Félix Álvarez, en la tribuna de invitados del Parlamento) será, como decía Bogart en Casablanca, el principio de una gran amistad si a unos y a otros les salen las cuentas para formar Gobierno tras el 26-M.