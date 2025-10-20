El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los arqueólogos, en el lugar que ocupó el castillo de los Picones. DM

La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña

Los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos han delimitado la fortaleza de los Picones y encontrado elementos de la Edad del Bronce

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:24

Cuando un arqueólogo empieza su trabajo de campo sabe qué buscar, pero no lo que se va a encontrar. Y, de vez en cuando, lo ... que estaba esperando enterrado a la paleta o el pincel merece cualquier esfuerzo. Bien lo saben Lino Mantecón y Javier Marcos, arqueólogos que, en su última actuación hasta el momento, comenzaron con la investigación de un estratégico castillo medieval y terminaron desenterrando «niveles mucho más antiguos», con fragmentos incluso de la Edad del Bronce y de inicios de la Edad del Hierro. Gracias a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, el dúo de investigadores ha terminado el trabajo de campo arqueológico en lo que se conoce como el castillo de los Picones, entre los municipios de Bárcena Pie de Concha y Molledo.

