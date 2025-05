Miles de personas participaron en el intento de Récord Guinness propuesto por Luchamos por la Vida en Los Corrales de Buelna para tratar de ... superar el lazo humano rosa de Arabia Saudí, en el que tomaron parte 8.264 ciudadanos. Pero no pudo ser: la intentona cántabra se quedó en cerca de 7.100 personas, una cifra muy meritoria en todo caso.

–¿Qué es lo primero que pasa por la cabeza cuando se sabe que no se ha conseguido el récord?

–Pasas de ser optimista, de ver que había más de 8.500 inscritos, que llegaba más gente y estar emocionado porque creíamos que lo íbamos a conseguir, a venirnos un poco abajo, porque la entrada al campo era muy lenta, que todo se iba dilatando, que muchas personas empezaron a irse porque tenían otras citas, gente que, al salir del lazo, no contabilizaba.

–Es que la espera fue larga.

–Sí, sin duda, y hubo gente mayor que yo entiendo que se cansara, y otras muchas cuestiones, pero bueno, a lo mejor no habríamos llegado al Récord Guinness, pero estuvimos muy cerca.

–¿Y cómo se ve tras unos días?

–Te das cuenta de que reunimos a una cantidad de gente impresionante, que es muy difícil llegar a esos niveles hoy en día, que somos la marcha solidaria con más participación en todo el norte de España. No conseguimos el Guinness, que fue un chasco, por la repercusión que habría tenido en nuestra intención de dar conocer la importancia que tiene la investigación para poder buscar una cura para el cáncer, pero estamos muy orgullosos.

–Habéis contado una vez más con un gran equipo.

–Increíble, todos los voluntarios, todos los colaboradores que patrocinan la marcha, un equipo en Luchamos por la Vida buenísimo, con muchísima gente detrás, animando y apoyando. Con ese apoyo seguiremos intentando poner nuestro granito de arena en la investigación.

–Dicen que no hay dos sin tres.

–Si me lo preguntas ahora, te diría que estamos todos muy cansados. Ha sido una pena porque yo estaba convencido de que este año lo íbamos a conseguir, hemos trabajado muchísimo todos, pero tenemos que recuperarnos y después, ya veremos.

–Aun sin conseguirlo, la imagen del lazo bien vale la pena.

–Cierto, y todo lo que implica esa cantidad de gente de toda Cantabria, personas que se quedaron impresionadas de lo que movemos en esta marcha. Y sí, viendo las fotos de la marea rosa que arrastramos, se te ponen los pelos de punta y se te pasa un poco el disgusto de no conseguir el récord. Un orgullo para todos los que estuvimos.

–¿Qué pasó con el escáner de contabilización?

–Teníamos una aplicación para leer los QR del dorsal, pero a la hora de validarlos vimos, desde el primer momento, que no funcionaba bien. Lo retrasó todo, la gente esperó mucho, pero había personas mayores que no podían esperar dos horas de pie en el lazo, es normal y entendible. Un imprevisto que surgió y que no teníamos manera de remediar.

–¿Qué os ha dicho la comisaria del Guinness?

–Estaba emocionada de ver a tanta gente en el estadio, pensaba que lo íbamos a conseguir. Mirábamos los conteos de vez en cuando, pendientes del ordenador, como iban subiendo las inscripciones, que al principio iban lentas, muy lentas. Pero se veía mucha gente esperando. Nos dio más tiempo, pero cuando vi que llevábamos 6.000 y que no había 2.000 personas fuera, nos dimos cuenta de que no se lograría.

–¿Y David Villa o María Pérez?

–David Villa no lo conocía, estaba impresionado, por la cantidad de gente y el trabajo que realizamos, no sabía que era una marcha para recaudar fondos para la investigación. Estaba encantado, igual que María Pérez, que Javier Ausín y Neko Conde, como los investigadores del Idival, cohibidos a la hora de hablar delante de tanta gente para explicar sus proyectos. Impresionados como el consejero de Salud, César Pascual, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que no quería perderse la cita y se quedó sorprendida por la gente y por el ambiente que se vive en Los Corrales.

–Todo sin olvidar al gran patrocinador, Alfredo Guerra, y KIA.

–Uno de los imprescindibles. Para Alfredo Guerra y KIA solo tengo palabras de agradecimiento. Enseguida me transmitió su orgullo por todos los que estuvimos allí, por todos los voluntarios, por todos los medios de comunicación, que siempre estáis ahí detrás, por toda la gente que empujaba.

–Luchamos por la Vida lleva entregados ya más de 320.000 euros.

–Con la última donación de 20.000 euros, son 325.000 ya. Pero no es cuestión de echarnos flores. Me encantaría que todas las marchas tuvieran esta afluencia de gente, que se recaudara tanto dinero, porque hace muchísima falta para la investigación.