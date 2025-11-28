El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una multitud esperaba el encendido navideño de la localidad.

Ver 16 fotos
Una multitud esperaba el encendido navideño de la localidad. Alberto Aja / Pablo Bermúdez

Santillana del Mar se vuelve de cuento

Más de 600.000 bombillas, proyecciones en las monumentales fachadas, una actuación teatral y música en vivo para dar la bienvenida a la Navidad

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:16

Comenta

La belleza de Santillana del Mar se ha iluminado con 600.000 bombillas que han servido para dar por iniciada oficialmente la Navidad. Era una ... noche muy esperada. No solo para los vecinos, sino también para los numerosos visitantes que hicieron coincidir su viaje al municipio con esta fecha para disfrutar del momento. «Hemos venido desde Bilbao y nos hemos animado al haber escuchado hablar de esto», comentaba Olaya Eizaguirre, junto a su marido y su hijo, quienes hacen noche en la localidad para visitar por la mañana el Zoo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  2. 2 Fin a la mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria
  3. 3

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  4. 4

    Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6

    Las vejaciones de las trabajadoras en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros
  7. 7

    Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban
  8. 8

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  9. 9

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  10. 10

    La subida salarial de los funcionarios implicará casi 153 millones de euros para el Gobierno de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santillana del Mar se vuelve de cuento