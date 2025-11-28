Santillana del Mar se vuelve de cuento

La belleza de Santillana del Mar se ha iluminado con 600.000 bombillas que han servido para dar por iniciada oficialmente la Navidad. Era una ... noche muy esperada. No solo para los vecinos, sino también para los numerosos visitantes que hicieron coincidir su viaje al municipio con esta fecha para disfrutar del momento. «Hemos venido desde Bilbao y nos hemos animado al haber escuchado hablar de esto», comentaba Olaya Eizaguirre, junto a su marido y su hijo, quienes hacen noche en la localidad para visitar por la mañana el Zoo.

Si bien en las jornadas sucesivas las luces se encenderán mucho antes, este viernes hubo que esperar hasta pasadas las nueve de la noche para verlas prendidas. Se encendieron con con un 'oh' multitudinario, que resonó en la abarrotada Plaza Mayor. Sirvieron como colofón para el espectáculo de este año, 'In Nomine Lux', que sumó a la proyecciones en las monumentales fachadas, una actuación teatral y música en vivo.

Sin necesidad de llegar al epicentro del evento, ya se podía notar la calidez, pues en la zona de las cadenas, quienes iban llegando paraban a hacerse alguna foto con las nuevas figuras iluminadas. Y previamente, en la zona de La Robleda, habían contemplado el imponente de árbol de Navidad, que en las navidades pasadas estaba ubicado en otro punto de la villa. «Las luces han quedado preciosas, se lo han currado», comentaba Yanire Sierra, que llegaba desde Los Corrales de Buelna, junto a su madre y su hija.

El espectáculo se volverá a representar el domingo, así como los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre a partir de las 18.00 horas.