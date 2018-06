Los socorristas de Suances acusan al alcalde de «sabotear su trabajo» Dos socorristas de Aunar, en la playa de Suances. : / Luis Palomeque Suances La empresa, que este martes realizará diversas medidas de protesta, critica que aún no tiene un contrato formal como adjudicataria SARA TORRE Suances Martes, 26 junio 2018, 07:20

La empresa de socorrismo que opera en Suances, Aunar Group, ha acusado al Ayuntamiento, y en concreto al alcalde, Andrés Ruiz Moya, de «sabotaje» al detallar una sucesión de acciones que consideran que van enfocadas a apartarles del servicio y otorgárselo a Cruz Roja, la otra licitante. Por ello, la empresa operará este martes una hora más de lo estipulado en su horario, con bandera roja en señal de protesta y los trabajadores se manifestarán con pancartas frente al Ayuntamiento a las diez de la mañana.

La gota que colmó el vaso tuvo lugar este lunes, cuando desde Aunar llamaron a la Secretaría del Ayuntamiento para mostrar su preocupación «por estar a día 25 de junio, tener desplegado todo el operativo de playas y no haber recibido ninguna notificación formal de la adjudicación del contrato».

Al exponer que como consecuencia de esta situación no tienen cobertura de responsabilidad civil, aseguran que la secretaria les respondió que no lo tienen porque «han tenido que hacer un apaño y van a adjudicar el contrato a Cruz Roja por falta de documentación». A esto, la empresa responde que no se les ha requerido ninguna subsanación.

«Nunca hemos visto que un Ayuntamiento sabotee un servicio de salvamento como en Suances. No nos han dado ni un listado de teléfonos para coordinar emergencias, el primer día no teníamos ni llaves de los puestos, nos envían personal que nos roba material y sabotea el servicio, no hay ningún sentido de responsabilidad hacia los usuarios y su seguridad», critican.

Desde la empresa explican cronológicamente, que el día 1 de junio, se enteraron de que eran los adjudicatarios del servicio y se personaron, sin que nadie les comunicara nada, en Suances sobre las 11.00 horas, «para coordinar de la mejor forma posible la implantación del servicio».

«Nos tuvieron esperando hasta casi las 13.00 horas y finalmente, nos recibió el alcalde y la responsable de Secretaría, Beatriz Polanco, así como la responsable de Intervención, y el alcalde, muy nervioso, nos informó de que tenemos que comenzar con el servicio mañana -en referencia al día siguiente de la reunión-», recuerdan. Sobre, esto, dicen que desde la empresa le respondieron que se deben cumplir los plazos administrativos que son de entre 15 y 20 días hábiles, «pero el alcalde insistió en que había que comenzar mañana».

Prosiguen explicando que en ese momento les hicieron una serie de peticiones y les exponen requisitos que no figuraban en el pliego de condiciones, ante lo que «comentamos que no teníamos esta información y nos dijeron 'es que siempre se ha hecho así'», aseguran en Aunar.

No obstante, finalmente, aceptan comenzar el servicio «por responsabilidad hacia los usuarios, con la condición de que se regularice la situación inmediatamente».

Coches y embarcaciones

Entre sus quejas exponen también que se les comunicó que el vehículo de coordinación y emergencias no puede aparcar en las playas, por lo que defiende que «aparca donde puede, a veces a seis o siete calles». También dicen que no se les permite usar el puerto de Suances, «por lo que la embarcación de salvamento es amarrada en un lugar alternativo lejos de las playas».

Por otro lado, la empresa critica que el alcalde se ha acercado a hablar con determinados trabajadores, «a la vista de todos, que casualmente son extrabajadores de Cruz Roja que tenemos que echar por faltas gravísimas durante el servicio».

Y por último, desde Aunar se ofrece una versión del denunciado rescate a varios de sus socorristas. «Una persona en una barca se pone frente a tres chicos socorristas que están nadando fuera de servicio tranquilamente un día de especial calma y aguas tranquilas, los engaña para que suban a la embarcación y los deja diez metros más adelante, diciendo ante el asombro de todos que los ha rescatado».