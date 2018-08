Los socorristas de Suances protestan de nuevo por sus condiciones laborales A petición del Ayuntamiento, se volvió a colocar la bandera amarilla tras la protesta. / Luis Palomeque Suances Algunos de los efectivos decidieron hacer «una guardia pasiva» en La Ribera izando la bandera roja en señal de protesta por impagos de la empresa Aunar Group SARA TORRE Suances Viernes, 17 agosto 2018, 07:31

El servicio de socorrismo en las playas de Suancessigue siendo objeto de polémica. A las protestas de los usuarios se une la de socorristas y extrabajadores que han denunciado malas condiciones laborales por impago parcial o retraso de las nóminas, además de la falta de medios a pie de playa y en materia de comunicaciones, que también fueron denunciados a mediados de julio. Este jueves, alguno de estos trabajadores decidió hacer una protesta conjunta, izando la bandera roja en los arenales de Suances. No obstante, al final eso sólo sucedió en La Ribera y, tras una mediación con responsables municipales, el trabajador que la puso se retractó colocando la amarilla.

El socorrista de La Ribera, que estaba solo en el puesto para esa playa, la izó como medida de protesta por las condiciones laborales que denuncian tanto él como compañeros de otras playas de Suances, quienes habían pactado conjuntamente poner esta bandera y permanecer sin el uniforme «brindando una guardia pasiva para poder expresar públicamente que la empresa Aunar debe fragmentos de nómina de junio y julio a los trabajadores, quienes han reclamado en varias ocasiones sin respuesta».

Así rezaba el mensaje conjunto que se reenviaron entre sí los socorristas y que involucraba a los responsables de La Ribera y de Los Locos, aunque estos últimos finalmente se echaron atrás, «por temor a represalias», y por la premura en la organización de la medida de protesta, sin previo aviso de la misma.

El alcalde confía en que no se repita la situación: «De lo contrario, se tomarán medidas»

Sin contar con que sus compañeros no iban a secundar la protesta, el socorrista de La Ribera se enfrentó solo a la empresa, que ha decidido prescindir durante unos días de sus servicios sancionándolo. No obstante, el problema de fondo que trascendía de todo este amago de huelga de socorristas en los arenales de Suances, pero también en Miengo, son condiciones laborales a las que se está enfrentando el colectivo. En este caso, el mismo socorrista suspendido denunciaba el problema de los pagos, pero también el hecho de que la empresa adjudicataria (Aunar Group) lo hubiese dejado sólo en el servicio, sin personal de repuesto para poder descansar. A la par aseguraba que no veía «tan grave colocar la bandera roja» cuando la orden interna de la empresa es que la colocase cada vez que tenía que ir al servicio.

Mediación municipal

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, tras conocer la situación por este periódico, primero medió para que se retirase la bandera y más tarde habló con el responsable de Aunar Group, quien le aseguró que la situación ya estaba subsanada y que los flecos que faltaban por rematar se arreglarían de forma inminente.

Ruiz Moya quiso confiar en que esto no se vuelva a repetir y «en que haya sido un simple amago». No obstante, aseguró que si estas situaciones se siguen dando se estudiarían sanciones, «porque esto no se puede consentir», dijo. El alcalde añadió que lo sucedido ayer no era asunto del Ayuntamiento ni de los vecinos. «No es un problema municipal sino un asunto interno de ellos que no tienen que hacer pagar al Ayuntamiento ni a los bañistas».

La empresa firmó esta semana el contrato definitivo con Suances, pero hasta el momento se ha funcionado con uno de emergencia. A esta protesta le han sucedido quejas de usuarios en la playa durante este mes y medio, al que se juntan testimonios de surfistas, pescadores o empresarios que se han hecho cargo de rescates. Esta misma empresa fue sancionada el año pasado en Santander por no cumplir con los medios pactados en el pliego.